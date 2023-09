Da Denise a Kata, per loro nasce “I bimbi scomparsi nel cuore” di Tony Pipitone

L'associazione di Tony Pipitone nasce per sensibilizzare la comunità e dare notizie utili sulle iniziative per cercare la verità sui bambini scomparsi, in Sicilia e non solo.

Si chiama “I bimbi scomparsi nel cuore” (I.BI.S.CO.) ed è nata a Mazara del Vallo (TP) l’associazione presieduta da Tony Pipitone, ex marito di Piera Maggio, la madre di Denise Pipitone, la bambina scomparsa nel 2004 e mai più ritrovata.

Nasce “I bimbi scomparsi nel cuore”

Da Denise Pipitone alla piccola Kata: sono tanti i bambini scomparsi e mai ritrovati. I misteri sono troppi, così come le piste che spesso non portano mai a risposte definite. L’associazione di Tony Pipitone nasce proprio per informare e per sensibilizzare sull’argomento, ma anche per diffondere notizie e aggiornamenti sui quei piccoli mai ritrovati ma che sono nel cuore di tutta la comunità.

“I bimbi scomparsi nel cuore” ha una pagina Facebook e una mail (ibimbiscomparsinelcuore@gmail.com). Nel messaggio di presentazione del lavoro dell’associazione si legge: “La nostra associazione senza fine di lucro è nata il 30 luglio 2023 a Mazara del Vallo. I soci fondatori sono Antonino Pipitone, il padre di Denise, rapita il 1 settembre 2004, la moglie di Tony Marisa Alagna, Maria Angioni ed Eduardo Palladino.

Seguite la nostra pagina, posteremo notizie utili e interessanti sulla nostra attività e su ogni altra iniziativa a sostegno delle famiglie di bimbi scomparsi o rapiti”.