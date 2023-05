Bimbo di 18 mesi muore in ospedale: indagati cinque medici, disposta autopsia

L’inchiesta è stata aperta in seguito alla denuncia dei familiari del bambino.

Indagati per omicidio colposo: è questa la disposizione della procura di Ragusa nei confronti dei 5 medici operanti negli ospedali Guzzardi di Vittoria e Giovanni Paolo di Ragusa inerente la morte del piccolo Edoardo di 18. Scomparsa avvenuta il 13 maggio nel reparto di Terapia intensiva pediatrica del Policlinico di Messina.

I fatti

L’inchiesta è stata aperta in seguito alla denuncia dei familiari del bambino. I parenti chiedono di ricostruire tutta la vicenda per accertare le cause e le eventuali responsabilità nella morte del piccolo. Il bambino, tre giorni prima del decesso, si era sentito male e i genitori lo avevano portato prima al Pronto soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria, poi al Giovanni Paolo di Ragusa. Infine Edoardo è stato trasferito al Policlinico di Messina, dove è morto nel reparto di Terapia intensiva pediatrica. Sarà l’autopsia a chiarire i reali motivi del decesso.