Bimbo di 2 anni muore dopo aver ingerito parte di un giocattolo

Dramma per una famiglia della Capitale che ha perso il proprio figlio dopo aver ingerito parte di un giocattolo.

Dramma per una famiglia della Capitale che ha perso il proprio figlio dopo aver ingerito parte di un giocattolo. Il piccolo di due anni si è spento al Policlinico Gemelli di Roma. Il bambino era stato trasferito d’urgenza con l’eliambulanza dall’ospedale di Monterotondo. Sul posto era arrivato in arresto cardiaco dopo aver ingoiato parte di un giochino. Le sue condizioni erano disperate, i medici hanno fatto di tutto per salvarlo ma stamattina è arrivata la tragica notizia. I fatti sono avvenuti a Monterotondo, alle porte di Roma, quando i genitori lo hanno sentito rantolare nel sonno. Mamma e papà hanno subito chinato il 118. Il medico dell’ospedale ha notato che nell’esofago aveva dei pezzi di gioco e disposto d’urgenza il trasferimento al Gemelli. Il bambino è arrivato in morte cerebrale dopo oltre un’ora di rianimazione cardiopolmonare da parte dei sanitari. I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi.

Investigazioni in corso

I Carabinieri di Monterotondo stanno infranto e secondo quanto riportato da LaPresse la sostituta procuratrice di Tivoli Arianna Armanini ha aperto un fascicolo d’inchiesta con l’ipotesi di reato di omicidio colposo contro ignoti. Francesco Menditto, procuratore capo di Tivoli, ha disposto accertamenti sul giochino ingoiato e sulla sua provenienza per capire di più. Mamma e papà del bimbo sonobstati ascoltati per ricostruire la dinamica.