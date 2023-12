Bimbo di 2 anni morì per overdose da hashish: il padre potrebbe evitare il carcere

In base a quanto ricostruito, l'uomo avrebbe fatto ingerire al figlio del ragù con tracce di hashish allo scopo di cercare di addormentarlo.

Potrebbe concludersi con un patteggiamento a due anni di reclusione e sospensione della pena il processo a carico di Diego Feltrin, 42 anni, di Longarone (Belluno), accusato di aver provocato la morte del figlio Nicolò, il 28 luglio del 2022, per ingestione di hashish.

Sarebbe questa la proposta sulla quale si prefigura un’intesa tra la Procura della Repubblica di Belluno e i difensori dell’uomo, accusato di omicidio colposo come conseguenza di un altro reato. In base a una ricostruzione verosimile, Feltrin avrebbe fatto ingerire al figlio del ragù con tracce di hashish allo scopo di cercare di addormentarlo. L’eventuale rito alternativo sarà stabilito nella prossima seduta dell’udienza preliminare, l’11 gennaio 2024.

