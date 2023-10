Bimbo di 19 mesi si versa acqua bollente: ricoverato in codice rosso

Un bambino di 19 mesi è rimasto gravemente ustionato a causa dell’acqua bollente. Il dramma si è consumato intorno alle 11:00 a Curno.

Un bambino di 19 mesi è rimasto gravemente ustionato a causa dell’acqua bollente. Il dramma si è consumato intorno alle 11:00 odierne a Curno e nello specifico in una zona giochi all’interno di un centro sportivo. Il piccolo si sarebbe accidentalmente versato addosso il liquido di una tisana preparata da un familiare. Arrivate sul posto l’ambulanza e l’automedica. Il bimbo è stato condotto in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il piccolino ha riportato diverse ustioni in primis al torace e ptrebbe essere trasferito al Centro grandi ustionati del Niguarda a Milano. I Carabinieri stanno indagando per ricostruire la dinamica della vicenda.