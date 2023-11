Blitz Palermo-New York contro la mafia, un boss è latitante: ecco chi è

Con il blitz ai danni di componenti di Cosa nostra a Palermo e a New York non tutti i bersagli sono stati presi dall'autorità. Si cerca un boss

Con il blitz ai danni dei componenti di Cosa nostra a Palermo e a New York non tutti i bersagli sono stati presi dall’autorità, un boss è riuscito a darsi alla macchia e le ricerche continuano nei suoi confronti con la Polizia di Stato e l’Fbi.

Chi è il boss ricercato dall’Fbi e dalla Polizia

A far perdere le proprie tracce è stato il capo mafia di Torretta, piccolo comune in provincia di Palermo, Giovan Battista Badalamenti, 69 anni e il quale da tempo vive negli Stati Uniti d’America. L’uomo non risulta raggiungibile in nessun modo dal giorno in cui è stato messo a segno il colpo contro la criminalità organizzata.

