Palermo, boiler precipita da un palazzo: tragedia sfiorata

Paura in via Libertà a Palermo: il boiler è volato giù spinto dal vento ed ha sfondato il lunotto di un'auto parcheggiata in zona

Attimi di paura e tragedia fortunatamente soltanto sfiorata a Palermo.

Un boiler, infatti, è volato giù da un palazzo a causa del vento ed è caduto davanti a dei negozi, sfondando il lunotto di una Mazda parcheggiata in via Libertà ad angolo con via XII Gennaio.

Non ci sono feriti: circolazione in tilt

Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere l’area in sicurezza.

Al momento, non risultano feriti, con gli accertamenti in corso: una folla di curiosi si è radunata sul posto, con la circolazione andata in tilt nella zona.

(foto dal web)