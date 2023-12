Bolli auto, c’è l’emendamento del M5S Sicilia: “Esenzione per pagamenti e interessi”

“Questa norma consente ai cittadini di mettersi in regola coi pagamenti in un momento veramente difficile", dice Roberta Schillaci.

Esenzione sanzioni e interessi per i pagamenti del bollo auto la cui scadenza era prevista tra il’1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2022, purché il versamento sia effettuato entro il 30 giugno 2024. Lo prevede un emendamento approvato oggi dall’aula a firma della deputata del Movimento 5 Stelle Roberta Schillaci.

Schillaci: “Cittadini potranno mettersi in regola”

“Questa norma – dice la deputata pentastellata – consente ai cittadini di mettersi in regola coi pagamenti in un momento veramente difficile per le famiglie, alle prese con caro carrello, caro bollette e con stipendi fermi da anni e al contempo, come tutte le tasse, consente l’erogazione di servizi alla collettività”.

“La norma, inoltre, apre la strada ad ulteriori benefici a chi si mette in regola e provvede alla domiciliazione bancaria”, conclude la deputata del Movimento 5 Stelle.