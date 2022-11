Bologna, si finge medico per spacciare psicotropi: denunciato

I Carabinieri hanno denunciato un ragazzo di 24 anni a Bologna che si è finto medico per spacciare stupefacenti e psicotropi.

Un 24enne di San Lazzaro di Savena, a Bologna, è stato denunciato dai Carabinieri. Il ragazzo, infatti, si fingeva medico da tempo con un modus operandi ben definito. Acquistava farmaci, inseriti dal ministero della Salute nelle tabelle delle sostanze stupefacenti, e poi li rivendeva “in nero”, falsificando ricette mediche compilate da professionisti, ignari della cosa. L’accusa per il giovane, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, è quello di spaccio di sostanze stupefacenti o psicotropi.

L’infarto di una ragazza ha fatto scattare le indagini

A far scattare le indagini nei confronti del ragazzo il malore occorso ad una ragazza, ricoverata in coma farmacologico al Sant’Orsola di Bologna lo scorso 3 luglio, con diagnosi di arresto cardiaco.

Il referto medico, acquisito dai Carabinieri, evidenziò la positivita’ a diverse sostanze stupefacenti e psicotrope, tra cui cocaina e oppiacei

Ascoltati alcuni testimoni, gli uomini dell’Arma appurarono come la ragazza, affetta da alcune patologie, avesse assunto, il giorno del malore numerose pasticche, acquistate da un suo amico coetaneo, versione poi confermata dalla stessa al momento del risveglio.

Ricette e psicotropi in casa del 24enne

Durante la perquisizione in casa del 24enne, i Carabinieri hanno rinvenuto ricette mediche già compilate, diverse confezioni di farmaci appartenenti al gruppo di medicinali psicotropi utilizzati per trattare la depressione e i disturbi derivanti dall’ansia e per curare la depressione, oltre a potenti sedativi e analgesici, appartenenti al gruppo di medicinali degli oppioidi.