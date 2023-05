Bono Vox a Napoli, la battuta sulla Juve e la bufera social

Il cantante "allergico" ai bianconeri, i tifosi della Juve non gradiscono

Bono Vox, che questa sera è attesissimo al Teatro San Carlo di Napoli per l’unica tappa italiana del suo spettacolo “Stories of Surrender”, finisce nella bufera social per questioni calcistiche. Il leader degli U2, che è già arrivato già da un paio di giorni in città, si era già fatto fotografare con una sciarpa del Napoli al collo, regalatagli dai tifosi al suo arrivo all’aeroporto di Capodichino.

Ma ieri, mentre assaporava un piatto di spaghetti alle vongole nel rinomato ristorante ‘Mimì alla ferrovia’ si è lasciato sfuggire una battuta sulla Juventus che gli è costata una tempesta di insulti sui suoi profili social. Al cameriere che gli chiedeva se avesse qualche intolleranza (alimentare), il musicista ha risposto ironico: “Sono allergico solo alla Juventus” (“I’m only allergic to Juventus”).

La frase che è stata filmata e rimbalzata ovunque sul web, ha fatto felici i napoletani ma ha indignato i tifosi bianconeri che hanno intasato di feroci insulti i post di Bono sui social. “Sempre Forza Juve Noi siamo Allergici a te”, ha scritto qualcuno. “Io sono allergico alla tua ‘musica’. Mai sopportata. Vali come una banconota da 1 centesimo!!!”, sono tra i più gentili. Gli altri contengono per lo più parolacce irripetibili.