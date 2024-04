Bonus 18 anni, come richiedere 500 euro nel 2024 e come usarli

Confermato dal governo il bonus di 500 euro rivolto ai ragazzi di 18 anni che si chiama "Carta della cultura giovani".

Anche per il 2024 è stato confermato dal governo il bonus di 500 euro rivolto ai ragazzi di 18 anni, che, nella forma, ha cambiato denominazione da tempo in “Carta della cultura giovani“. Già dal nome si evince che non si tratta totalmente di un semplice bonus ma di una vera e propria carta finalizzata all’acquisto e alla fruizione di iniziative e prodotti legati alla cultura a 360°, dedicata a chi ha già compiuto 18 anni e non possiede un Isee superiore a 35mila euro. Per usufruirne basta registrarsi sulla piattaforma telematica del ministero della Cultura, attraverso SPID o CIE, entro il 30 giugno 2024 per tutti i nati nel 2005 che rispettano i requisiti.

Come si possono usare questi 500 euro?

Come tutti gli incentivi statali, vanno seguite le linee guida: via libera a corsi di musica, danza, teatro e lingue, mentre sono negati quelli relativi ad altri settori, come cucina o sport, ad esempio; d’altro canto, con il bonus si possono acquistare biglietti per musei e gallerie, eventi culturali e parchi naturali, spettacoli teatrali e cinematografici, concerti dal vivo e mostre tematiche, invece di partite di calcio ed eventi non legati ad arte e cultura; infine, ovviamente, si può scegliere di spendere il budget in libri, musica registrata (vinili, cd e download online), abbonamenti a quotidiani e periodici, a differenza di videogiochi e sottoscrizioni alle piattaforme streaming (come Netflix, Dazn e Amazon Prime) che sono assolutamente vietati.

Il bonus cultura dedicato ai diciottenni, quindi, permette di accedere a tante iniziative e servizi differenti, con la versatilità di poter scegliere di spenderlo sia online che negli store fisici convenzionati. Sul portale ministeriale è presente l’elenco completo degli esercenti autorizzati dalla stessa piattaforma ufficiale.