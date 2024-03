Shock al Ministero della Cultura, scatta l’allarme bomba. Sangiuliano: “Minacce negli scorsi giorni”

Evacuato l'edificio, circa 400 persone all'esterno: l'allarme dopo una chiamata anonima.

Allarme bomba nella sede del Ministero della Cultura al Collegio romano, dove si stava svolgendo un incontro con gli operatori di settore della danza alla presenza del sottosegretario Gianmarco Mazzi e il direttore generale dello spettacolo, Antonio Parente.

Le autorità, dopo aver ricevuto intorno alle 11.25 una chiamata anonima che segnalava la presenza di un ordigno, hanno disposto l’evacuazione dell’edificio. All’esterno dell’edificio c’erano almeno 400 persone. Artificieri e unità cinofile sono accorsi sul posto.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Allarme bomba al Ministero della Cultura, cosa è successo

Una chiamata anonima avrebbe segnalato la presenza di un ordigno in via del Collegio Romano. Per questo, in attesa dell’intervento degli artificieri per i dovuti accertamenti, l’edificio è stato evacuato.

Sangiuliano: “Minacce su Facebook”

“Nei giorni scorsi sono apparse alcune scritte in arabo sul muro del Mic al collegio romano. Oggi un allarme bomba, in questo momento ci sono dei controlli ma le nostre forze dell’ordine sono le migliori al mondo”: queste le parole del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

E aggiunge: “Io stesso ho ricevuto alcune minacce in arabo sul mio profilo Facebook e ho fatto regolare denuncia ai carabinieri. Questo non significa che ci sia una connessione tra i due eventi”.

Foto da Adnkronos