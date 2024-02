Bonus di 294 euro a favore di chi subisce un lutto e perde una persona cara: come funziona

Le persone che hanno subito un lutto perdendo un persona cara potranno ottenere un contributo di quasi 300 euro: ecco come

Stando alla normativa vigente, è previsto un bonus di 294 euro per chi perde una persona cara ed è in lutto. Quando un familiare viene a mancare la prima cosa che si deve affrontare è sicuramente il dolore che la perdita provoca. Insieme allo sconforto, inoltre, occorre occuparsi di tutte le spese a essa legate. Organizzare il funerale, la sepoltura, gli addobbi in chiesa e anche la scelta dell’ultimo giaciglio in cui il caro estinto dovrà riposare per sempre.

Si tratta di incombenze che in un momento tanto difficile spesso si demandano a familiari meno stretti del de cuius, ma a sostenere le spese derivanti sono, quasi sempre i familiari prossimi. Quello che non tutti sanno, però, è che lo Stato partecipa, in parte a queste spese con una sorta di bonus che può arrivare fino a 294,5 euro per ogni caro che viene a mancare. Vediamo di cosa si tratta, le tempistiche per ottenere il contributo e come fare per richiederlo.

Il bonus per chi subisce un lutto

Per ciascun decesso sono riconosciute delle detrazioni dall’Irpef per il soggetto che ha sostenuto la spesa, indipendentemente dal grado di parentale che lo legava al defunto. Le spese funebri possono essere portate in detrazione al 19% su un importo non superiore a 1.550 euro. Questo limite si deve intendere per ogni persona cara per la quale si affronta l’onere. Lo sconto massimo sull’Irpef che si può ottenere è di 294,5 euro per ogni familiare per il quale si sostengono le spese (si tratta del 19% di 1.550 euro).

Se si sostengono, per un deceduto, ad esempio spese funebri pari a 2.000 euro, il massimo di spesa detraibile resta fissato a 1.550 euro. Se a sostenere le spese, poi, sono soggetti diversi, la detrazione va suddivisa in base alla quota sostenuta da ogni soggetto (il limite complessivo, in ogni caso, non deve superare i 1.550 euro e il beneficio totale di 294,5 euro va suddiviso tra i soggetti che hanno sostenuto l’onere).

Come si inserisce la spesa nel 730/2024?

Se si è stato il solo a sostenere l’onere delle spese funebri le stessa saranno riportate nel proprio 730 precompilato. Nel caso, invece, vadano suddivise tra più soggetti è possibile indicare nel campo “quota sostenuta” la parte di spesa sostenuta dal dichiarante, mentre nel campo “importo complessivo” andrà indicata la spesa totale sostenuta per la persona deceduta (indipendentemente dalla ripartizione delle spese tra i soggetti che hanno partecipato alla spesa). Questo serve per fare in modo che l’Agenzia delle Entrate possa calcolare la detrazione spettante anche tenendo conto dell’importo totale della spesa sostenuta. Sulla base di queste informazioni sarò calcolato l’importo detraibile che sarà inerito direttamente nel Quadro E, rigo E8 – E10 codice 14 nella percentuale di spesa sostenuta da ciascun contribuente.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI