Bonus 350 euro senza Partita IVA, scadenza imminente: fino a quando si può richiedere

Manca sempre meno alla scadenza delle domande per richiedere il Bonus 350 euro per chi lavora senza Partita Iva. Ecco come fare.

Manca sempre meno alla scadenza per la presentazione delle domande per richiedere il Bonus 350 euro da parte dei lavoratori autonomi e dei professionisti senza Partita IVA. Si tratta di una misura di sostegno che, come previsto dai decreti interministeriali del 19 agosto e del 7 dicembre 2022, è stata recentemente estesa anche a questa tipologia di lavoratori.

Con la circolare numero 30 del 16 marzo 2023 l’INPS ha reso note tutte le informazioni necessarie per richiedere il Bonus 350 euro per lavoratori senza Partita IVA, compresi i termini entro cui presentare le domande. Ma come funziona questa misura e fino a quando sarà possibile richiederla? Scopriamolo insieme.

Bonus 350 euro, cos’è e a chi spetta

Il Bonus 350 per lavoratori senza Partita IVA si compone di un’indennità una tantum da 200 euro e di un’altra di 150 euro. La misura si rivolge alle seguenti categorie di lavoratori:

Spettano 200 euro ai lavoratori che, nell’anno di imposta 2021, hanno percepito un reddito non superiore a 35mila euro;

Spettano 350 euro (250 euro più l’integrazione di 150 euro) per i lavoratori che, nell’anno di imposta 2021, hanno percepito un reddito non superiore a 20mila euro;

I lavoratori devono già iscritti alla gestione autonoma dell’INPS con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022;

I richiedenti devono avere un’attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022;

Non devono essere titolari di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti;

Non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti.

Bonus 350 euro, scadenza e come fare domanda

Come detto, manca sempre meno alla scadenza per la presentazione delle domande del Bonus 350 euro per lavoratori senza Partita IVA. Il termine ultimo fissato dall’INPS è il 30 aprile 2023.

Le domande per accedere all’indennità vanno presentate esclusivamente attraverso via telematica entro questa data. Per fare richiesta è necessario fare accesso alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile dal sito dell’INPS e seguendo il percorso “Sostegni, sussidi ed indennità”>”Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità”>selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti>”Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.

Dopo aver effettuato l’autenticazione, il richiedente lavoratore autonomo o professionista dovrà selezionare la voce corrispondente alla sua categoria di appartenenza. Per farlo, si dovrà scegliere la voce nell’elenco presente in “Indennità una tantum – Autonomi Senza Partita IVA”.