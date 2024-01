Bonus affitti giovani 2024: i requisiti anagrafici e reddituali

La detrazione del 20% può essere richiesta fino ai 31 anni di età. Ecco tutte le informazioni utili.

Il bonus affitti giovani è una detrazione fiscale del 20% (fino a un massimo di 2.000 euro) sul canone di locazione, spettante ai giovani di età compresa tra i 20 e i 31 anni di età.

Bonus affitti giovani 2024: i requisiti necessari

Il bonus affitti giovani 2024 spetta precisamente:

ai giovani di età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti;

con reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro;

aver stipulato un contratto di locazione;

avere l’indirizzo di residenza dell’immobile affittato diverso dall’abitazione principale dei propri genitori.

Per quanto riguarda il contratto, non deve avere a oggetto immobili appartenenti a una categoria catastale definita “di lusso”, cioè con codice catastale A/1, A/8 e A/9. In buona sostanza, abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville e palazzi con pregi storici e artistici.

Bonus affitti giovani 2024: i requisiti anagrafici

Per quanto riguarda il requisito anagrafico, è necessario ricordare che i 31 anni non devono essere compiuti nel 2024. Ad esempio, se si dovessero compiere 31 anni il 1 gennaio 2024 per il 2024 la detrazione non spetterebbe.

Il requisito anagrafico sarà valido anche solo per una parte del periodo d’imposta. Ad esempio, se si compiranno 31 anni a luglio 2024 e si stipula il contratto di affitto prima, si ha diritto alla detrazione per il periodo d’imposta 2024.

Non si può ottenere il bonus affitto giovani nel caso in cui l’immobile locato appartenga all’edilizia pubblica residenziale oppure nell’eventualità in cui sia un immobile finalizzato a scopi turistici.

La detrazione pro quota

La detrazione fiscale del bonus affitti giovani 2024 spetta anche nel caso in cui il contratto di locazione sia intestato a più soggetti: in questo caso, possono avvalersi della detrazione “pro quota” solo coloro che rispettano i requisiti. Ad esempio, se il contratto di locazione è intestato a due soggetti e solo uno dei due rispetta il requisito anagrafico, quest’ultimo può avvalersi del beneficio fiscale, solo per la sua quota.

Bonus affitti giovani 2024: come fare domanda

Se si vuole fare domanda per il bonus affitto giovani 2024, bisogna comunicare nella dichiarazione dei redditi le seguenti informazioni:

dati personali del richiedente;

dati relativi alla tipologia di immobile destinato alla residenza;

contratto di affitto stipulato con il proprietario della casa affittata;

documentazione che accerta la tipologia dell’immobile secondo i requisiti richiesti;

reddito annuo non superiore a 15.493,71 €.

Chi ha tutti i requisiti richiesti, potrà ottenere la detrazione come sconto sulle imposte dovute o, nel caso in cui non sia dovuta l’Irpef, come importo a rimborso.

Per richiedere il bonus affitto giovani 2024 sarà, dunque, sufficiente indicare la spesa e la relativa agevolazione fiscale nel modello 730/2024, precisamente nel Quadro E, con il codice 4 riservato proprio al bonus affitti giovani.