Dichiarazione dei redditi 2024: le novità e le scadenze

Le manovre del Governo mirano a snellire gli obblighi fiscali: ecco le novità per la dichiarazione dei redditi 2024.

La riforma fiscale del governo Meloni introdurrà diverse novità che riguardano le imposte versate dai lavoratori e dalle imprese, ma anche gli adempimenti che i cittadini sono tenuti a portare a termine ogni anno. L’obiettivo è la semplificazione delle procedure, per cui il Governo intende attuare diverse manovre, volte a snellire gli obblighi fiscali.

Alcune semplificazioni riguarderanno le dichiarazioni dei redditi 2024 verrà proposta una nuova precompilata per i lavoratori dipendenti e sarà introdotta una dichiarazione già compilata dal fisco, anche per i possessori di partita Iva.

Inoltre, dovrebbero esserci alcune novità sul calendario fiscale: alcune scadenze saranno anticipate per tutti i contribuenti, e le variazioni riguarderanno il 2024 e l’anno successivo.

Vediamo nello specifico quali sono le novità e le scadenze.

Dichiarazione dei redditi 2024: le scadenze

Il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 55 del 23 ottobre 2023, riporta una delle più recenti decisioni, che riguarda l’anticipo alla scadenza della dichiarazione dei redditi 2024 per i lavoratori autonomi e le imprese.

In particolare, il modello redditi dovrà essere presentato alla stessa scadenza del Modello 730, cioè entro il 30 settembre 2024, in modo da unificare i due diversi adempimenti.

Dichiarazione dei redditi 2024: le novità

Il punto fondamentale portato avanti dalla riforma del sistema fiscale riguarda la semplificazione delle modalità di presentazione della dichiarazione dei redditi 2024. Già a partire da quest’anno, con la possibilità di presentare le dichiarazioni dei redditi online grazie alla precompilata, la procedura si è semplificata.

Questa modalità, però, ha finora riguardato lavoratori dipendenti e pensionati, ma a partire dal 2024 verrà introdotta anche per chi ha una partita Iva. In breve, le novità di semplificazione riguarderanno i seguenti aspetti:

Introduzione di una precompilata semplificata per dipendenti e pensionati: si ipotizza un ulteriore snellimento della dichiarazione, tramite Modello 730 semplificato;

Introduzione di una precompilata specifica per chi ha una partita Iva: questo nuovo strumento consentirà agli autonomi e a chi percepisce redditi differenti da quelli di lavoro dipendente o pensione di procedere online alla dichiarazione.

Le precompilate contengono già diversi dati relativi al contribuente, per cui sarà possibile verificare queste informazioni prima di inviare il documento definitivo al fisco. Un’altra novità riguarderà l’invio, ogni sei mesi, delle informazioni che riguardano le spese mediche al sistema tessera sanitaria, per predisporre queste precompilate.

Tutte le date del calendario fiscale 2024 e 2025

Alla luce dei recenti cambiamenti, è necessario fare chiarezza su quale sarà il calendario fiscale per gli adempimenti che riguardano le dichiarazioni dei redditi, sia per il 2024 che per il 2025: