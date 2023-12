“Buono apprendistato”, ammesse 29 scuole e oltre 300 allievi: tutte le opportunità per i giovani

Riconosciuto un pagamento all’allievo ed anche dei rimborsi spesa per acquisire competenze: per i ragazzi che hanno aderito la possibilità di accompagnare il lavoro alla formazione in classe

Sono 29 le scuole, con 337 allievi, ammesse a finanziamento dalla Regione per il cosiddetto “Buono apprendistato”: i giovani coinvolti potranno, durante il percorso formativo scelto in base alle proprie esigenze e aspirazioni, svolgere l’apprendistato di primo livello, e conseguire così una qualifica professionale, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma professionale. Con decreto del dirigente generale dell’assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione, Giovanna Segreto, sono stati approvati in via provvisoria gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità delle domande di finanziamento del Buono apprendistato, a valere sull’avviso pubblico n.8/2023. Il bando rientra nel percorso di valorizzazione del sistema duale che promuove un nuovo paradigma educativo, basato sulla diffusione del modello di apprendimento duale che integra formazione e lavoro, in sinergia con le imprese del territorio.

Studiare e imparare



I giovani hanno così la possibilità di frequentare un percorso formativo per conseguire un titolo di studio e contemporaneamente di essere assunti come apprendisti, anticipando l’ingresso nel mondo del lavoro. Attraverso il “buono apprendistato” le scuole potranno ricevere un contributo economico, per un totale di 4 milioni di euro su tutti gli istituti coinvolti, utile sia al sostenimento dei costi di trasporto, vitto e alloggio degli studenti sia ai servizi di formazione esterna, tutoraggio formativo e accompagnamento al lavoro. Rientrano fra questi, le attività di scouting e matching delle opportunità occupazionali, propedeutiche all’attivazione del contratto di apprendistato, le attività di affiancamento all’apprendista e tutto ciò che riguarda le attività didattiche. L’apprendista sarà inoltre accompagnato da un tutor formativo, nominato dall’istituzione scolastica, e da un tutor aziendale nominato dal datore di lavoro, al quale sarà corrisposto un contributo economico fino a un massimo di 3 mila euro.

Come si attiva il contratto



L’attivazione del contratto di apprendistato avviene attraverso la stipula, da parte dell’istituzione scolastica e del datore di lavoro, del protocollo, che contiene i compiti e le responsabilità di ciascuna parte ai fini dell’attuazione del percorso, e la predisposizione del Piano formativo individuale, che descrive il contenuto e la durata della formazione “interna”, svolta presso l’impresa, ed “esterna”, svolta presso l’istituzione scolastica. I periodi di formazione interna ed esterna sono articolati tenendo conto delle esigenze formative e professionali dell’impresa e delle competenze tecniche e professionali correlate agli apprendimenti ordinamentali che possono essere acquisiti in impresa.

Gli importi da riconoscere



Il decreto di approvazione delle istanze specifica meglio quali saranno gli importi riconoscibili: se l’avviso stabilisce il valore massimo del buono apprendistato in 4.906 euro, dall’istruttoria delle domande risultano allievi apprendisti in prosecuzione di contratto, per i quali non sono riconoscibili i servizi di inserimento lavorativo e di coprogettazione formativa. Pertanto, per ciascuno degli apprendisti in prosecuzione il valore del buono viene rideterminato al massimale di 2.480,00 euro, oltre relativa quota di spese di trasporto, vitto e alloggio, quantificabile nel valore del 10% del massimale rideterminato, ovvero in 248 euro, per un totale si 2.728 euro. Le istituzioni scolastiche non potranno fruire di ulteriori contributi o finanziamenti per lo stesso allievo in apprendistato e per le attività finanziate dall’avviso.

