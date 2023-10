GUIDA| Bonus asilo nido Inps anche nel 2023: come fare domanda

Importi, informazioni e istruzioni per presentare la domanda e ottenere il bonus asilo nido.

Il bonus asilo nido concesso dall’Inps potrà essere richiesto anche per l’anno 2023 dagli aventi diritto: ecco le istruzioni per ottenere il contributo.

La guida per presentare le domande per l’anno 2023 è contenuta nella circolare INPS 14 febbraio 2020, n. 27 e nel messaggio 2 marzo 2023, n. 889. Presto potrebbero esserci delle novità sul bonus asilo anche in Manovra, con l’introduzione della possibilità di accedere gratuitamente al nido a partire dal secondo figlio.

Bonus asilo nido Inps: cos’è, importi e come funziona nel 2023

Il bonus consiste in un contributo di sostegno al reddito del valore massimo di 3mila euro (dal 2020) con il quale è possibile pagare le rette per la frequenza di asili nido pubblici, privati autorizzati e le forme di assistenza domiciliare. L’importo viene deciso in base all’ISEE minorenni in corso di validità presentato assieme alla domanda.

Nello specifico:

ISEE minorenni fino a 25mila euro prevede un contributo di 3mila euro all’anno (massimo mensile 272,73 euro per 11 mesi);

ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40mila euro prevede un importo di 2.500 euro l’anno (massimo mensile 227,27 al mese per 11 mesi);

ISEE minorenni da 40.001 euro prevede un bonus asilo nido dall’Inps pari a 1.500 euro l’anno (importo massimo mensile erogabile di 136,37 euro per 11 mesi). Stesso importo in caso di ISEE valido mancante.

Come fare domanda

La domanda può essere presentata da un genitore di un bambino:

Nato dall’1 gennaio 2016 in poi;

Di età inferiore a 3 anni al momento della domanda;

Affetti da gravi patologie certificate (in questo caso il genitore può presentare domanda anche nell’anno solare in cui il figlio compie i 3 anni).

Il bonus asilo nido può essere richiesto anche genitore di un minore nato o adottato o in affido temporaneo in possesso dei seguenti requisiti (secondo la direttiva 2011/98/UE):

Straniero apolide, rifugiato politico o titolare di protezione internazionale;

Titolare di Carta blu “lavoratore altamente qualificato”;

Lavoratore di Marocco, Algeria e Tunisia (Paesi in cui sono in vigore specifici accordi euromediterranei);

lavoratore autonomo titolare di permesso, ma anche genitore straniero in possesso dei titoli di soggiorno e di contratto di lavoro subordinato di durata almeno semestrale, stagionale sempre di durata semestrale, protezione speciale o in azione nel settore assistenza minori;

Oltre ai titoli di soggiorno suddetti sono utili i seguenti permessi (d.lgs. 286/1998 e alle altre fonti che regolano la condizione giuridica dello straniero).

La domanda per accedere al bonus asilo nido in questione va presentato esclusivamente online sul portale INPS dedicato; in caso di più figli, servirà una domanda diversa per ciascuno di loro. Bisogna indicare nella domanda:

Documentazione del contributo pagato per l’asilo nido (servizi all’infanzia diversi, come ludoteche e pre-scuola, sono esclusi dal contributo), con prova dell’avvenuto pagamento;

I dati sulla struttura frequentata dal minore e le informazioni sulla frequenza del bambino nella struttura;

Contributo per introduzione di forme di supporto nella propria abitazione, per il pagamento delle forme assistenza domiciliare per i bambini di età inferiore a tre anni affetti da gravi patologie croniche;

Informazioni su ISEE, come richiesto in fase di domanda.

Immagine di repertorio