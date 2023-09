Bonus autotrasportatori 2023, al via le domande per chiedere i ristori sul carburante: la guida

Dal 18 settembre 2023 è possibile fare richiesta per accedere al Bonus autotrasportatori 2023. Ecco come richiedere il ristoro.

Si sono aperti alle ore 15 di lunedì 18 settembre i termini per l’invio delle domande di accesso al Bonus autotrasportatori 2023, l’agevolazione che consente di richiedere il ristoro per l’acquisto del carburante effettuato nel corso del secondo trimestre del 2022.

Bonus autotrasportatori 2023, cos’è

Si tratta di un credito di imposta previsto dalla Manovra 2023 ed è stato applicato dal Governo per far fronte all’aumento del prezzo del carburante che si è registrato in queste settimane. Per questa misura, è stato messo a disposizione un fondo da 200 milioni di euro.

Chi può richiederlo

Il contributo viene riconosciuto per i veicoli di categoria euro 5 o superiore di massa complessiva o pari a superiore a 7,5 tonnellate, nella misura massima del 12% della spesa sostenuta.

Possono accedere al Bonus autotrasportatori 2023 le imprese che hanno sede o stabile organizzazione in Italia e che svolgono il trasporto di merci per conto di terzi.

Come presentare domanda

La richiesta può essere presentata esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma predisposta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto, così come in occasione dei precedenti contributi, due file esempio (targhe e fatture) che devono essere impiegati per l’inserimento dei dati relativi alle fatture di acquisto e agli automezzi riforniti con il gasolio che è stato acquistato. La scadenza prevista è fissata per le ore 23.59 del 6 ottobre 2023.