Bonus bici, 122mila euro ad Alcamo

Il Comune ha aderito al “Programma sperimentale nazionale (ministero dell’Ambiente) di mobilità sostenibile”: domande entro il prossimo 21 aprile

ALCAMO – Il Comune di Alcamo ha aderito al “Programma sperimentale nazionale (Ministero dell’Ambiente) di mobilità sostenibile in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”.

Il Programma prevede, per Alcamo, un finanziamento di Euro 122.000,00 per l’erogazione di “buoni per la mobilità” “Bonus bici”, per realizzare una progressiva riduzione dell’utilizzo di mezzi di trasporto inquinanti in favore di mezzi a basse o zero emissioni.

Dichiara il sindaco Domenico Surdi “vogliamo promuovere un approccio green per la mobilità urbana incentivando, al fine di ridurre l’uso delle auto, non solo l’acquisto delle biciclette tradizionali ma anche le “e-bike” ovvero “bici elettriche” o “a pedalata assistita”, a totale beneficio della salute pubblica, personale e dell’ambiente”.

La domanda di contributo, per tutte le spese sostenute per l’acquisto di biciclette nuove di fabbrica a far data dal 7 febbraio 2023, può essere presentata dalle ore 8:00 del 22 marzo 2023 e fino alle ore 20:00 del 21 aprile 2023.

La domanda (soggetta al bollo nelle misura di € 16,00) deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso il sito www.comune.alcamo.tp.it nella sezione dedicata alla linea contributiva “Sportello telematico” raggiungibile al link: https://sportellotelematico.comune.alcamo.tp.it/action%3Ac_a176%3Abonus.bici utilizzando la modulistica disponibile online.

Possono beneficiare dei contributi i soggetti, persone fisiche che, al momento della presentazione della domanda di contributo, hanno la residenza anagrafica nel comune di Alcamo. Per determinare l’ordine cronologico di presentazione delle domande, si considera la data e l’ora di ricevimento della domanda attestate dal Portale istituzionale.

Tutte le info al link https://www.comune.alcamo.tp.it/it/news/121772/avviso-pubblico-bonus-bici.