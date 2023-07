Bonus bollette, sconti prorogati ma non per tutti: ecco chi rimarrà escluso

Il Governo ha prorogato gli sconti contenuti nel Bonus bollette, ma non tutti i cittadini ne avranno diritto. Ecco perché.

Il Consiglio dei ministri ha deciso di prorogare ulteriormente fino al mese di settembre 2023 le agevolazioni contenute nel Bonus bollette con uno stanziamento di 800 milioni di euro.

L’estensione degli aiuti economici è arrivata nei giorni scorsi, in concomitanza con la scadenza del pacchetto precedente fissata per il 30 giugno.

Bonus bollette, le proroghe concesse

Tra le agevolazioni che sono state rinnovate dal Governo per tutta l’estate fanno ancora la loro comparsa il bonus sociale energia destinato alle famiglie e la proroga dell’IVA al 5% sul gas. Tagliata, invece, la misura che regolava i crediti di imposta per le aziende.

Le misure prorogate, comunque, non sono destinate a tutte le fasce di popolazione. Secondo i criteri del Governo, infatti, a beneficiare di questi contributi saranno quei soggetti ritenuti in uno stato di difficoltà economica e, quindi, con problemi a rispettare i pagamenti. La discriminante, in questo senso, sarà rappresentata dal dato dell’ISEE.

Bonus sociale, chi rimane fuori e chi no

Si tratta del caso del già citato bonus sociale per quei cittadini in condizione di disagio economico. Dal 1° luglio 2023 fino a 30 settembre 2023, potranno accedere al bonus quelle famiglie che presentano un ISEE inferiore a 15mila euro.

Tuttavia, nel caso di famiglie numerose con almeno 4 figli a carico, la soglia massima dell’ISEE è stata fissata a 30mila euro. Per questa categoria di soggetti sarà possibile accedere all’agevolazione fino al 31 dicembre 2023, dunque per tre mesi in più rispetto a chi presenta un ISEE più basso.

Bonus riscaldamento, quando arriva e per chi

Discorso differente, invece, per il promesso Bonus riscaldamento 2023 che dovrebbe partire da ottobre. Secondo il progetto del Governo Meloni, infatti, tale aiuto economico non dipenderà dall’ISEE familiare, ma verrà esteso a tutti i contribuenti.

Il bonus scatterà nel momento in cui inizieranno a scendere le temperature nel Paese. Secondo alcune informazioni, il Bonus riscaldamento dovrebbe essere applicato alla bolletta elettrica delle famiglie. Tuttavia, al momento, non vi sono ancora dettagli ufficiali sulle modalità di fruizione dell’agevolazione.

Foto di repertorio