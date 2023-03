Bonus riscaldamento, c’è il nuovo sconto in bolletta: quando arriva e chi lo riceverà

Grandi novità per i consumatori, in arrivo il Bonus riscaldamento che verrà contenuto all'interno del nuovo decreto bollette.

Il Governo è al lavoro per riuscire a delineare le nuove misure che consentiranno ai cittadini di ammortizzare i costi delle bollette di luce e gas. Alle porte, infatti, vi è la scadenza fissata al 31 marzo degli sconti applicati nelle scorse settimane, pertanto il tempo stringe.

Il testo del nuovo decreto bollette, che promette aiuti per 5 miliardi di euro, è atteso per le 17 di domani, martedì 28 marzo, in Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. In caso di approvazione, dal 1° aprile 2023 i cittadini potranno continuare a risparmiare sui costi energetici.

Arriva il Bonus riscaldamento

La misura che proroga il contenimento dei prezzi in bolletta porterà anche la novità di un nuovo contributo, denominato Bonus riscaldamento 2023.

L’agevolazione non entrerà immediatamente in vigore, ma sarà attiva a partire dal 1° ottobre 2023 con l’abbassamento delle temperature. Ma in cosa consiste il nuovo Bonus riscaldamento? Scopriamolo insieme.

Bonus riscaldamento, cos’è e come funziona

Il Bonus riscaldamento 2023 sarà una misura che mitigherà i costi per il riscaldamento energetico. La misura entrerà in vigore in autunno e verrà inserita all’interno della bolletta elettrica delle famiglie.

In particolare, l’agevolazione mira ad ammortizzare le spese che dovranno essere sostenute nell’eventualità di un aumento del prezzo del gas al di sopra di una determinata soglia durante i mesi autunnali e invernali. Verrà quindi applicato uno sconto in bolletta nel momento in cui si concretizzerà lo “spettro” delle spese di riscaldamento elevate.

Bonus riscaldamento, chi lo riceverà

La grande novità riguarda l’applicazione della misura. Il Bonus riscaldamento 2023, a differenza di altre agevolazioni per il pagamento dei costi energetici, non sarà destinato soltanto a una determinata categoria di soggetti, ma verrà esteso a tutti i contribuenti e non ci saranno vincoli di reddito.