Decreto bollette 2023, domani il Cdm: come cambiano i costi per i cittadini

Il decreto bollette arriva in Consiglio dei ministri. Il Governo ha le ore contate per riuscire ad approvare i nuovi sconti, ecco quali vantaggi avranno i contribuenti.

Ormai è certo, a partire dal mese di aprile 2023 verranno prorogati gli sconti nelle bollette di luce e gas per cittadini e imprese con un nuovo decreto bollette. Si tratta di una misura particolarmente attesa dai contribuenti, in virtù dell’imminente scadenza del 31 marzo delle agevolazioni già applicare in questi mesi.

Dopo settimane di interlocuzioni, dunque, il Governo sembra essere riuscito a trovare la soluzione adatta per permettere agli italiani di risparmiare. Il nuovo decreto bollette verrà presentato e discusso in occasione del prossimo Consiglio dei ministri che si terrà a Palazzo Chigi nella giornata di martedì 28 marzo alle ore 17.

Decreto bollette 2023, cosa prevede la misura

Lo stanziamento che l’esecutivo ha in mente di impiegare sarà pari a 5 miliardi di euro, una somma comunque inferiore a quella dei 21 miliardi che era stata inserita all’interno dell’ultima Manovra approvata dal Parlamento a dicembre 2022.

Sono diverse le novità che saranno introdotte all’interno del decreto bollette che dovrebbe rimanere in vigore fino al mese di giugno 2023. Tra queste figura l’inserimento del nuovo Bonus riscaldamento.

Bollette, sì a Bonus sociale

Verrà poi riconfermato il Bonus sociale per quelle famiglie che hanno maggiori difficoltà a rispettare i pagamenti delle bollette di luce e gas. La misura sarà riservata ancora per tutti quei soggetti che presentano un ISEE non superiore a 15mila euro.

Con il nuovo decreto bollette dovrebbe essere applicata la riduzione al 5% dell’aliquota IVA sul gas che sarà prorogata anche per il secondo semestre. Confermato anche l’azzeramento degli oneri di sistema che, comunque, saranno inseriti nella bolletta elettrica.