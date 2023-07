Bonus busta paga ad agosto 2023, a chi spetta e quali sono gli importi

Buone notizie per alcune categorie di lavoratori, per il mese di agosto 2023 è previsto un bonus in busta paga. Ecco di cosa si tratta.

Buone notizie per le tasche dei dipendenti pubblici italiani. Si prospetta infatti un bonus in busta paga per il mese di agosto 2023.

Così come disposto dalla Legge di Bilancio, per i dipendenti della pubblica amministrazione viene riservato un emolumento accessorio una tantum da corrispondere in 13 mensilità, determinato nella misura dell’1,5% dello stipendio “con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza”.

Tutto ciò avverrà in virtù della crescita degli “oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale” pari a “1.000 milioni di euro”.

Bonus busta paga agosto 2023, i beneficiari

Ad avere diritto all’incremento in busta paga per il mese di agosto 2023 sono i dipendenti di: ministeri, agenzie fiscali, enti pubblici non economici, enti ex art. 70 del D.lgs. 165/2001 (Cnel, Ansfisa-Ansv), comparto istruzione e ricerca (Afam e Ricerca), comparto Funzioni Locali, presidenza del Consiglio dei ministri; difesa, sicurezza e soccorso pubblico; carriera diplomatica e carriera Prefettizia.

Soltanto per il personale del comparto scuola, invece, l’incremento in busta paga viene accreditato nel cedolino relativo alla mensilità di luglio 2023.

Bonus busta paga agosto 2023, gli importi

Complessivamente, l’aumento in busta paga riguarderà 3,2 milioni di lavoratori nel nostro Paese. In base alla busta paga percepita, l’aumento minimo sarà di 185 euro lordi ma, in alcuni casi, l’incremento potrebbe riguardare somme ben più elevate, fino a una soglia massima di 534 euro lordi.