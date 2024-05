Bonus caldaia 2024, come funziona: i dettagli

Si può ancora ottenere il Bonus Caldaia 2024 con una detrazione di almeno il 50% della spesa per chi la sostituisce.

Si può ancora ottenere il Bonus Caldaia 2024 con una detrazione di almeno il 50% della spesa per chi la sostituisce con una di nuova generazione a condensazione di classe energetica A o superiore. Si potranno avere risparmi elevati pure sui consumi. Il beneficio può essere richiesto entro il 31 dicembre 2024 per le spese sostenute per la sostituzione della vecchia caldaia con una nuova. Sono comprese pure le spese per lo smontaggio e il montaggio. Lo sgravio fiscale viene concesso pure nel caso in cui oltre alla caldaia si acquistino valvole termostatiche di ultima generazione da collegare ai propri caloriferi.

L’agevolazione cambia in base al tipo di lavoro: le percentuali

Sono previste dall’Agenzia delle Entrate 4 tipologie di detrazioni fiscali per l’acquisto di una caldaia a condensazione in classe energetica A o superiore:

Ecobonus al 50% per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di classe A o superiore;

Ecobonus al 65% per le spese di sostituzione di impianti esistenti con nuove caldaie dotate di sistemi di termoregolazione o domotica evoluti;

Bonus pari al 65% per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernali con impianti a pompa di calore e per l’installazione di impianti solari per a produzione di acqua calda sanitaria;

Superbonus al 70% se la sostituzione della caldaia comporta un aumento di almeno 2 classi di efficienza energetica e venga eseguita contemporaneamente ai lavori ammessi al Superbonus con detrazione al 70%.

Inoltre con il bonus ristrutturazione casa sfruttando la detrazione al 50% si può far rientrare la sostituzione della caldaia nella manutenzione straordinaria. In questo caso rispetto all’Ecobonus il vantaggio è quello che il bonus è valido pure per prima installazione senza spendere per sistemi di termoregolazione evoluti.

La detrazione per la sostituzione della caldaia può essere fatta rientrare anche nel bonus mobili 2024. In questa circostanza ha diritto a una detrazione pari al 50% del costo sostenuto nel limite massimo di 5.000 ma del costo dell’installazione.

Cosa fare per avere il beneficio e i destinatari

Bisogna pagare tramite bonifico o moneta elettronica dunque tracciabile. Si deve conservare la documentazione rilasciata dal tecnico che effettua l’intervento. Risulta indispensabile effettuare la comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dall’installazione della caldaia con la scheda informativa dei lavori effettuati e l’attestazione della classe energetica. Il bonus caldaia rientra nei lavori agevolati dall’Ecobonus. Possono usufruire i contribuenti che acquistano impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e messa a punto del sistema di distribuzione che garantisce migliori prestazioni energetiche e riduzione dell’inquinamento atmosferico. Nel dettaglio il bonus caldaia può essere richiesto da chi installa una nuova caldaia in occasione di una sostituzione per risparmio energetico o nel caso sia in atto la ristrutturazione dell’immobile.

I requisiti di ENEA

L’ENEA stabilisce i requisiti generali per l’immobile per beneficiare della detrazione fiscale.