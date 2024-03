Bonus colonnine elettriche 2024, a chi spetta e come presentare domanda

Le richieste saranno inviabili fino alle ore 12 del 14 marzo 2024

Dallo scorso 15 febbraio 2024 in molti hanno già avuto la possibilità di presentare nuovamente le domande per il Bonus colonnine elettriche, riguardante nello specifico i distributori di energia attraverso i quali si ricaricano gli autoveicoli a batteria. Il contributo è specifico per i privati copre l’80% delle spese per l’acquisto delle infrastrutture entro il limite di 1500 euro per le persone fisiche e di 8.000 euro per i condomìni.

Bonus colonnine elettriche 2024, termini di scadenza

Possono usufruire del bonus coloro che hanno già effettuato le installazioni di colonnine nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31° dicembre 2023, con le richieste che saranno inviabili fino alle ore 12 del 14 marzo 2024.

Bonus colonnine elettriche 2024, come presentare domanda

La richiesta deve essere presentata sulla piattaforma online di Invitalia, a cui si può accedere tramite SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Per la compilazione della domanda sono richiesti i seguenti documenti:

il codice fiscale e documento d’identità del richiedente – per i condomìni la delibera assembleare che autorizza i lavori sulle parti comuni, oltre alla copia del codice fiscale e del documento d’identità dell’amministratore pro tempore;

la copia delle fatture elettroniche relative all’acquisto e all’installazione dell’infrastruttura di ricarica;

gli estratti del conto corrente che dimostrino i pagamenti dell’installazione dell’infrastruttura;

la certificazione rilasciata dal professionista che conferma l’installazione dell’infrastruttura;

numero di conto corrente su cui richiedere l’accredito dell’incentivo.

L’erogazione del bonus avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione delle domande.

