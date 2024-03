Bonus computer, la precisazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy

La risposta del Ministero delle Imprese e del Made in Italy al nostro giornale

Negli ultimi giorni sul web e sui social si è tanto discusso del presunto “bonus computer 2024”. La nostra redazione ha pubblicato un articolo a riguardo, come hanno fatto altri siti autorevoli. Grazie anche alle numerose segnalazioni pervenute dai nostri lettori, con i quali ci scusiamo per l’accaduto, abbiamo voluto andare a fondo, chiedendo delucidazioni al Ministero delle Imprese e del Made in Italy: nessuna agevolazione verrà erogata sul tema.