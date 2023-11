Bonus edilizi, dal 1° dicembre arriva la piattaforma per indicare i crediti non utilizzabili

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile un nuovo servizio in cui indicare i crediti edilizi che non possono essere più utilizzati.

Arriva una nuova modalità di comunicazione per i crediti d’imposta dei bonus edilizi non utilizzabili. Attraverso una nota, l’Agenzia delle Entrate ha annunciato la creazione di un servizio web, attivo a partire dal 1° dicembre 2023, che permetterà al contribuente di indicare le rate dei crediti edilizi che non potranno essere utilizzati “per cause diverse dal decorso dei termini”.

Come funziona la piattaforma

I cittadini potranno provvedere alla comunicazione accedendo al servizio che verrà reso disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, all’interno della “Piattaforma cessione crediti”. Per quanto concerne, invece, i crediti edilizi sottoposti a sequestro, non sarà necessario provvede alla comunicazione.

La comunicazione verrà accolta se le rate dei crediti “risultano ancora nella disponibilità del cessionario che ha effettuato la comunicazione stessa”. Inoltre, sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate deve essere indicata “anche la data in cui l’ultimo cessionario è venuto a conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito”.

La nota dell’Agenzia delle Entrate ricorda, poi, che “le comunicazioni accolte sono immediatamente efficaci e i crediti a cui si riferiscono non risulteranno più a disposizione del cessionario che ha effettuato le comunicazioni stesse”.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI