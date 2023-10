Commissione Bilancio, norme sui crediti dei bonus edilizi

Commissione Ambiente, audizione sul Parco fluviale dell’Alcantara

Palermo – Le norme sulla parità retributiva di genere e il disegno di legge sulla riorganizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero sono oggetto delle audizioni in commissione Affari istituzionali con il dirigente generale del Dipartimento regionale del lavoro, con i presidenti dell’ordine degli avvocati di Sciacca e dell’associazione avvocati Valle Belice.

La commissione Bilancio esamina le bozze legislative in materia di debiti fiscali e crediti bonus edilizi.

In commissione Cultura l’assessore regionale per i Beni culturali e i consiglieri comunali di Piazza Armerina riferiscono sui lavori per la copertura di alcuni ambienti della Villa Romana del Casale. La commissione ascolta il rappresentante dell’associazione nazionale educatori sportivi (Anes) nell’ambito dell’esame del disegno di legge per la promozione dello sport a contrasto della violenza.

La commissione Salute ha in calendario l’esame dei disegni di legge sull’obbligatorietà dello screening neonatale per l’atrofia muscolare spinale, sulle terapie assistite con animali e sul riconoscimento della figura del caregiver familiare. I deputati ascoltano l’assessore regionale per la salute sulle specialità di ortopedia e traumatologia.

La commissione Ue si occupa di Pnrr Sicilia. La commissione Statuto è impegnata sugli adeguamenti della Carta costituzionale (L. Cost. 10/2001).

La commissione Ambiente prosegue le audizioni sul Parco fluviale dell’Alcantara e ascolta il presidente di Anci Sicilia sul contenuto della bozza di legge in materia di urbanistica ed edilizia.

