Bonus Energia Sicilia approvato, soddisfazione di Confindustria: “Misura importante”

Dopo l'ok della Commissione Ue, il presidente di Confindustria Sicilia si complimenta con il Governo Schifani per il bando a sostegno delle imprese in difficoltà a causa del caro energia.

“Tutte le 3.484 imprese che hanno presentato istanza per il Bonus Energia Sicilia riceveranno il sostegno previsto dal bando” grazie all’Ok della Commissione Europea: è la bella notizia condivisa ieri dall’assessore Tamajo e dal governatore Schifani, accolta con entusiasmo anche da Confindustria.

Ecco il commento del presidente Alessandro Albanese, che segue ai commenti entusiasti dei rappresentanti del Governo Schifani.

Bonus Energia Sicilia, soddisfazione da Confindustria

“Il bonus per compensare l’aumento dei costi di gas ed elettricità è una misura molto importante per le imprese siciliane che si sono trovate a fronteggiare un aumento insostenibile dei costi energetici a seguito del conflitto Russia-Ucraina. È positivo dunque che la norma, voluta dal governo Schifani, abbia ottenuto il via libera dalla Commissione UE”, afferma il presidente di Confindustria Sicilia Alessandro Albanese.

“Questo consentirà di riconoscere il sostegno a tutte le imprese che ne hanno fatto richiesta. Il bonus ha superato il vaglio della Commissione perché in linea con il quadro temporaneo degli aiuti per superare la crisi e accelerare la transizione verde. Plauso e apprezzamento nei confronti del governo regionale per aver preso e mantenuto un impegno sollecitato dalle imprese”, conclude.

Il bando, pubblicato dall’Assessorato regionale alle Attività Produttive lo scorso 31 dicembre e già finanziato con risorse del Poc 2014-2020 e ora anche del Fesr 2014-2020, è destinato alle aziende attive in Sicilia in tutti i settori (eccetto agricoltura primaria, pesca e settore bancario) per compensare l’aumento dei costi di gas ed elettricità nel 2022.

Immagine di repertorio