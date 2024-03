Bonus gasolio 2024, via al click day giorno 1 aprile: ecco come ottenerlo

Le domande potranno essere presentate a partire dal 1 aprile e fino al 30 aprile 2024.

Tra pochi giorni partirà il click day per richiedere il Bonus gasolio 2024. A partire dal 1° aprile, infatti, giorno di Pasquetta, sarà possibile inoltrare le domande per ottenere il recupero delle accise del primo trimestre 2024 sul gasolio e l’HVO acquistato per l’autotrasporto a fini commerciali.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Il contributo potrà essere richiesto in denaro o sotto forma di compensazione e ammonterà a 214,18 euro ogni mille litri di diesel consumato in questi primi tre mesi.

Click day bonus gasolio 2024

L’agevolazione potrà essere richiesta dal 1° al 30 aprile 2024 presentando la domanda direttamente sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui non si potesse presentare in forma digitale, è possibile fare richiesta in forma cartacea, riproducendola comunque su strumenti digitali, come pen drive Usb, Cd-rom o Dvd, da presentare congiuntamente.

Imprese nazionali e europee

Il click day per richiedere il bonus gasolio 2024 prende avvio il 1 aprile e le diverse tipologie di imprese dovranno far riferimento all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente.

Nel caso di imprese nazionali, l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa riceverà l’istanza. Nel caso di più sedi operative, l’ufficio di riferimento sarà quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative.

Le imprese europee che hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi in Italia, invece, devono presentare le dichiarazioni all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa. Per individuare con certezza l’ufficio predetto, è possibile consultare l’elenco pubblicato sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli.

Per quanto riguarda, invece, le imprese al di fuori dell’Unione europea se sono obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia saranno soggette alle decisioni di ciascun esercente dell’Unione europea.

Come presentare domanda?

Oltre a quanto precedentemente detto, il click day per il bonus gasolio 2024 è il 1 aprile. Nella presentazione della domanda sarà necessario indicare se si intende ricevere il contributo in denaro o mediante compensazione nel modello F24, utilizzando il codice tributi 6740. Nel primo caso verrà specificato, all’interno dell’istanza, Bic e Iban.

Nella nota dell’Agenzia delle Dogane n. 64837 del 7.6.2018 è specificato che è obbligatoria, al fine del rimborso, l’indicazione della targa del veicolo nella fattura elettronica emessa dagli impianti di distribuzione di carburanti.

Bonus gasolio 2024: chi può richiederlo?

Il bonus gasolio 2024 spetta a coloro che esercitano attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. Nello specifico è destinato a persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio. Spetta, inoltre, a imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea che possiedono i requisiti previsti.

La richiesta per il bonus gasolio 2024, con il click day il 1 aprile, può essere presentata anche da attività di trasporto di persone, quali enti pubblici o imprese pubbliche locali, imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale, imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale, imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario.