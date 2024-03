Bonus genitori separati 2024, cosa prevede e come presentare domanda

Il sostegno è corrisposto in un’unica soluzione e fino a concorrenza di 800 euro mensili

Sarà possibile fino al 31 marzo 2024 presentare all’Inps la domanda per ottenere il nuovo bonus per genitori separati, divorziati e non conviventi. Si tratta di un aiuto che il Governo Meloni ha voluto offrire in favore dei genitori in stato di bisogno, con un reddito non superiore a 8174 euro

Bonus Genitori Separati 2024, a chi spetta e cosa prevede

Il bonus spetta laddove l’altro genitore, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, abbia cessato, ridotto o sospeso l’attività lavorativa a decorrere dall’8 marzo 2020 per una durata minima di 90 giorni oppure abbia subito una riduzione del reddito di almeno il 30 per cento rispetto al reddito percepito nel 2019.

Bonus Genitori Separati 2024, come presentare domanda

Il bonus genitori separati, divorziati o non conviventi spetta per un massimo di 12 mensilità ed è corrisposto in un’unica soluzione in misura pari all’importo non versato dell’assegno di mantenimento e fino a concorrenza di euro 800,00 mensili. La domanda per percepire il beneficio dovrà essere presentata accedendo alla pagina dedicata dell’Inps.

