Bonus luce per disagio fisico 2023, prorogata la scadenza: come fare richiesta

C'è la proroga per il Bonus luce disagio fisico 2023. Ecco di cosa si tratta, a chi è rivolto e cosa bisogna fare per richiederlo.

Sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande per richiedere il Bonus luce per disagio fisico 2023. Si tratta di una misura volta a ridurre le spese effettuate per la fornitura elettrica da parte di quei nuclei familiari dove è presente un individuo che si trova in condizioni di disagio fisico.

I cittadini, infatti, avranno possibilità di fare richiesta fino al 30 giugno 2023 grazie all’estensione che è stata approvata con l’ok del Consiglio dei ministri al nuovo Bonus bollette.

Ma come funziona il Bonus luce per disagio e fisico e chi sono i soggetti che possono fare domanda? Di seguito tutte le informazioni che bisogna sapere.

Bonus luce disagio fisico 2023, beneficiari

Il Bonus disagio fisico 2023 è un bonus sociale che si rivolge a una determinata platea di cittadini. Così come viene sottolineato dall’ARERA, la misura riguarda tutti quei “clienti domestici affetti da grave malattia” o “i clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia, che richiede l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita”.

Bonus luce disagio fisico 2023, le apparecchiature

Le apparecchiature sono individuate dal decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011 (clicca qui per leggerlo) e riguardano le seguenti funzioni:

Funzione cardio respiratoria: apparecchiature per pressione positiva continua, ventilatori polmonari, polmoni d’acciaio, tende per, ossigeno terapia, concentratori di ossigeno fissi, concentratori di ossigeno portatili, aspiratori, monitor multiparametrici e pulsossimetri;

apparecchiature per pressione positiva continua, ventilatori polmonari, polmoni d’acciaio, tende per, ossigeno terapia, concentratori di ossigeno fissi, concentratori di ossigeno portatili, aspiratori, monitor multiparametrici e pulsossimetri; Funzione renale: apparecchiature per la dialisi peritoneale e apparecchiature per emodialisi;

apparecchiature per la dialisi peritoneale e apparecchiature per emodialisi; Funzione alimentare: nutripompe, pompe d’infusione;

nutripompe, pompe d’infusione; Ausili: carrozzine elettriche, sollevatori mobili, sollevatori mobili a sedili elettrici sollevatori mobili a barella elettrici, sollevatori fissi a soffitto, sollevatori per vasca da bagno, materassi antidecubito.

Bonus luce disagio fisico 2023, come fare domanda

Per richiedere il Bonus luce disagio fisico 2023 è necessario presentare domanda al Comune di residenza del titolare del contratto di fornitura elettrica o nei CAF abilitati.

Bisogna inoltre verificare di essere in possesso di un certificato Asl che accerti la condizione di disagio fisico del beneficiario insieme a documento d’identità, codice fiscale e modulo di domanda precompilato che è possibile scaricare sul sito dell’ARERA.