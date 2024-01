Bonus luce e gas 2024: requisiti, importi e come fare richiesta

La versione potenziata dell'agevolazione che abbiamo conosciuto nel 2023 è solo un ricordo: cambiano i requisiti per accedervi.

Con la legge di Bilancio sono stati introdotti dei cambiamenti per quanto riguarda i bonus luce e gas 2024 destinati alle famiglie in condizione di disagio, sia economico che fisico. Il bonus luce e gas, nella versione potenziata del 2023, è solo un ricordo: cambiano i requisiti per accedervi.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Arera, già dall’inizio dell’anno, ha comunicato lo stop dell’Iva al 5% sul gas e il ritorno ad un’aliquota tra il 10 e il 22%. Con la fine del 2023, è arrivato al capolinea anche l’azzeramento degli oneri generali di sistema per il metano. I bonus luce e gas 2024 sono, quindi, confermati, ma con importi e requisiti diversi.

Bonus luce e gas 2024: i requisiti

Nel 2023 i bonus luce e gas spettavano ai nuclei familiari con Isee fino a 15.000€ o comunque con Isee non superiore a 30.000€, ma con almeno quattro figli a carico. Il bonus luce e gas 2024 vede il limite Isee ridotto 9.530€ oppure fino a 20.000€, sempre per le famiglie con almeno quattro figli a carico.

Oltre ai requisiti di reddito, hanno diritto al bonus luce e gas 2024 anche i beneficiari del nuovo assegno di inclusione e le famiglie in condizioni di disagio fisico, ovvero quelle famiglie in cui è presente almeno un componente che necessita di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita.

Bonus luce e gas 2024: gli importi

Per il primo trimestre del 2024, soltanto per le bollette della luce i requisiti Isee continueranno ad essere quelli dello scorso anno. Le famiglie con meno di 4 figli a carico e con Isee inferiore a 9.530€ riceveranno l’intero importo del bonus; le famiglie con Isee compreso tra 9.530 e 15.000 euro beneficeranno del bonus, ma in misura ridotta, pari all’80%.

Arera non ha ancora reso pubbliche le tabelle ufficiali che illustrano nel dettaglio il valore della misura per il primo trimestre del 2024. Se vogliamo farci un’idea possiamo basarci sugli importi erogati nell’ultimo trimestre del 2023.

Per i nuclei familiari con Isee fino a 9.530 euro:

120,45€ nel trimestre con 1-2 figli a carico;

149,65€ nel trimestre con 3-4 figli a carico;

167,90€ nel trimestre con più di 4 figli a carico.

Per Isee superiore a 9.530€ la misura è riconosciuta all’80%:

96,36 € nel trimestre con 1-2 figli a carico;

119,72€ nel trimestre con 3-4 figli a carico;

134,32€ nel trimestre con più di 4 figli a carico.

Bonus luce e gas 2024: come fare richiesta

Il bonus luce e gas 2024 viene riconosciuto automaticamente ai nuclei familiari in condizione di disagio economico che abbiano presentato all’Inps la DSU (Dichiarazione sostitutiva unica) per ottenere dell’Isee.

Nel caso delle famiglie eventi diritto all’agevolazione per disagio fisico, è necessario presentare domanda presso il Comune di residenza o presso il Caf. Alla domanda va allegata un certificato Asl che attesti la presenza di una grave condizione di salute e la necessità di impiegare apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita.