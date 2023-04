Bonus occhiali in arrivo? Quando e come presentare le domande

Ecco le ultime novità relative al Bonus occhiali. Chi può fare richiesta e quali sono le procedure da effettuare per ottenerlo.

Sono numerosi i cittadini che attendono novità sul Bonus occhiali, l’agevolazione concessa dal Governo per l’acquisto di occhiali e lenti a contatto. Da anni si attende infatti il lancio della piattaforma attraverso la quale richiedere il contributo.

Il portale sarebbe dovuto essere pronto nel mese di febbraio 2023 ma a oggi, aprile 2023, non vi sono ancora novità a riguardo da parte del Ministero della Salute. I tempi continuano ad allungarsi e i cittadini rimangono ancora senza risposte.

Ma quando potrebbe essere finalmente disponibile il Bonus occhiali e quali sono i criteri per l’assegnazione del contributo?

Bonus occhiali, cos’è e risorse disponibili

Il Bonus occhiali è stato introdotto con la Legge di Bilancio 2021 e successivamente autorizzato con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Entro trenta giorni, il Ministero avrebbe dovuto fornire indicazioni sull’attivazione della piattaforma ma, come detto in precedenza, ciò non è mai avvenuto.

Formalmente, dunque, il bonus esiste ma non è ancora possibile presentare le domande. Il contributo consiste in un voucher da 50 euro da impiegare per ottenere il rimborso delle spese per l’acquisto di occhiali o lenti a contatto.

La misura, inoltre, prevede l’istituzione del “Fondo per la tutela della vista” che dovrebbe essere a cadenza annuale. Il fondo destina alla cittadinanza risorse fino a 15 milioni di euro per il triennio 2021-2023, per una somma di 5 milioni di euro l’anno. Risorse che, al momento, rimangono riposte nel cassetto.

Bonus occhiali, chi ne ha diritto

Possono richiedere il Bonus occhiali tutti quei cittadini che presentano un ISEE dal valore non superiore ai 30mila euro. Le domande potranno essere presentate entro la scadenza del 31 dicembre 2023.

L’agevolazione sarà valida per tutte quelle spese sostenute per l’acquisto di occhiali o lenti a contatto avvenute nell’arco temporale tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023.

Il contributo una tantum di 50 euro verrà erogato rispettando l’ordine cronologico delle domande che giungeranno sulla futura piattaforma, fino all’esaurimento delle risorse. Inoltre, potrà essere chiesto soltanto una volta per ogni nucleo familiare.

Bonus occhiali, come presentare la domanda

Per procedere alla presentazione delle domande sarà necessario registrarsi sulla piattaforma – appena questa sarà disponibile – attraverso SPID, CIE o CIES. Successivamente, il richiedente dovrà caricare lo scontrino o la fattura che certifica l’acquisto degli occhiali o delle lenti a contatto.

In seguito sarà l’INPS a verificare se il richiedente avrà diritto o meno alla ricezione del bonus. Il contributo, poi, dovrà essere speso entro 30 giorni dalla data di emissione.