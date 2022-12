Bonus Postepay, fino a 300 euro, come ottenerlo

Simile al Cashback di Stato, permette di ottenere degli incentivi legati all’utilizzo della carta Postepay nei negozi convenzionati. Ecco tutte le informazioni utili

Attenzione utenti di postepay, è possibile ricevere un bonus fino ad un massimo 300 euro. Ma di cosa si tratta esattamente e come si può ottenere? Il sistema di cashback di Poste Italiane si riferisce alle spese sostenute tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2022 dai possessori della carta o della App. Ecco nel dettaglio cosa bisogna fare per ottenerlo.

Bonus postepay, cosa è e come funziona

Essenzialmente può essere considerato come un sistema di cashback, vale a dire una sorta di meccanismo studiato per premiare la fedeltà dei propri clienti tramite la restituzione di una quota delle spese sostenute: ovviamente, in questo caso, si tratta di transazioni effettuate tramite PostePay.

Si fa riferimento, nello specifico, a spese sostenute tra 1 luglio e 31 dicembre 2022, anche se l’attivazione del bonus non è connessa a ogni genere di compravendita ed è fruibile esclusivamente nei punti vendita che hanno aderito a tale iniziativa.

Cosa fare per ottenere il bonus postepay: la lista degli acquisti “utili”

I clienti PostePay potranno ricevere, con un minimo di 10 euro di spesa, i seguenti rimborsi:

3 euro di cashback per ogni transazione da Esselunga saldata con codice Postepay o tramite il servizio “Paga” della App;

1 euro di cashback in caso di transazioni su Eni Live o in favore di IP col servizio “Paga” della App PostePay, e dall’11 novembre anche per i rifornimenti di carburante saldati su ClubQ8.

le transazioni pagate con Codice Postepay presso i tabaccai punto LIS abilitati al servizio, e presso una serie di negozi e supermercati convenzionati, qui elencati sul sito delle Poste.

Non risultano invece inclusi nella promozione né il pagamento dei bollettini, anche se effettuato presso punti LIS e ogni genere di transazione effettuata presso gli uffici postali.

Come si calcola il bonus postepay

Per calcolare con precisione a quanto ammonta il bonus, oltre a tener conto dei 10 euro di spesa minima, bisogna considerare il limite massimo di 10 euro di cashback al giorno. Si parla, dunque, di un tetto di circa 300 euro al mese di rimborso, una cifra importante.

Come e quando si riceve il bonus postepay

Il rimborso, che Poste effettua entro cinque giorni dalla contabilizzazione delle transazioni, avviene in modo del tutto automatico, senza che sia quindi necessario per l’utente richiederne l’attivazione. Nel caso in cui si sia intestatari di più carte, sarà sufficiente indicare su quale di esse si intenda attivare la promozione tramite la App, proprio nella sezione dedicata agli Sconti. Se tale scelta non dovesse essere effettuata, il sistema caricherà comunque i rimborsi in modo automatico sulla carta utilizzata per le transazioni.