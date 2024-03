Bonus psicologo 2024, via alle domande dal 18 marzo: importi fino a 1500 euro

Possono richiedere il bonus psicologo le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica che possiedano due requisiti

L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) ha pubblicato la circolare n. 34 del 15 febbraio 2024, che fornisce le istruzioni per richiedere il bonus psicologo per l’anno 2023. Il bonus psicologo è il contributo economico per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia: l’importo massimo del bonus è di 1.500 euro per persona e viene modulato in base all’ISEE del richiedente.

Possono richiedere il bonus psicologo le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico. I requisiti per accedere al bonus sono:

Residenza in Italia;

Valore ISEE in corso di validità non superiore a 50.000 euro.

Quando si può richiedere il bonus psicologo?



La domanda per il bonus psicologo 2023 potrà essere presentata dal 18 marzo al 31 maggio 2024. Per le domande relative al 2024 e agli anni successivi, la finestra temporale per la presentazione delle domande sarà comunicata annualmente con apposito messaggio.

Come si richiede il bonus?



La domanda per il bonus psicologo può essere presentata online tramite il servizio “Bonus psicologo” disponibile sul portale INPS o tramite Contact center.

Come funziona il bonus?

Al termine del periodo di presentazione delle domande, l’INPS stilerà le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, tenendo conto del valore ISEE più basso e, a parità di valore ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.

In caso di accoglimento della domanda, l’INPS erogherà il bonus direttamente al beneficiario, che potrà utilizzarlo per pagare le sessioni di psicoterapia presso uno degli specialisti privati che hanno aderito all’iniziativa.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI