Un bonus tira l’altro

In un Paese dei balocchi ci si può illudere ed illudere che si può essere sempre in festa

Se l’Italia produttiva regge, perché da qualche tempo sono tormentato dall’immagine di un’Italia che, per certi versi, sembra un paese dominato dalla cultura di un paese dei balocchi, dalla quale è urgente uscire? Per tre motivi fondamentali.

Il primo motivo è l’assistenzialismo ormai strutturale e penetrato a fondo nel sistema paese. Ad ogni problema, ad ogni difficoltà, ad ogni perdita o inefficienza si risponde con un: è necessario un bonus, lo Stato deve intervenire, lo Stato deve compensare. Non vogliamo prendere atto che l’insieme di malgoverno, ritorno della guerra nel cuore dell’Europa, ritorno dell’inflazione ci hanno resi tutti più poveri (salvo i titolari di rendite e le centinaia di bande bassotti che tormentano il Paese). Dobbiamo semplicemente prendere atto che il nostro stile di vita deve essere adattato alla nuova realtà economica e sociale.

È in un Paese dei balocchi che ci si può illudere ed illudere che si può essere sempre in festa, che si può vivere bene senza andare a scuola, senza studiare, senza lavorare, senza pagare dazio. Come si può sfuggire all’immagine del paese dei balocchi, quando si vede l’Assemblea della Regione siciliana, la regione peggio amministrata d’Italia e forse d’Europa da tempo immemorabile, approvare, con la velocità della luce, una indennità aggiuntiva per tutti i suoi membri, di quasi 900 euro come indicizzazione ISTAT all’inflazione.

Eppure, c’è stato chi aveva proposto di sospendere questo fulmineo adeguamento, in attesa di capire più a fondo la natura e la portata della nuova ondata inflazionistica. L’assenza di meccanismi automatici di adeguamento dei compensi agli indici inflattivi ISTAT rappresenta la più importante differenza con l’inflazione degli ultimi decenni del ‘900 e, insieme, la speranza di riuscire a governare meglio l’inflazione. La fretta irresponsabile con la quale si è mossa l’Assemblea siciliana porta con sé questo messaggio: noi crediamo che l’inflazione sarà dura e lunga, che i governi non riusciranno a governarla e a contenerla che, dunque, chi può si difenda da solo e più in fretta che può: questa inflazione è, come sempre, una grande operazione di espropriazione dei risparmi dell’Italia del lavoro che colpisce i più deboli e i più lenti.

E come si può non parlare di Paese dei Balocchi se vediamo da numerose fonti autorevoli il ritorno della proposta di ripristinare il finanziamento pubblico dei partiti?

E come si può non parlare di Paese dei Balocchi di fronte all’indecente pasticcio che sono riusciti a fare con il superbonus immobiliare?