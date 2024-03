Bonus vacanze pensionati 2024, contributi fino a 1400 euro: ecco a chi spetta

Pubblicato il bando per il bonus che permette a 4 mila pensionati di fruire di soggiorni vacanza nei mesi da giugno a ottobre.

L’Inps ha pubblicato il bando Estate INPSieme Senior 2024. Di cosa parliamo? Si tratta del concorso annuale che permetta a circa 4mila pensionati, ai coniugi e ai figli disabili conviventi di fruire di soggiorni vacanza nei mesi da giugno a ottobre. Tale bando di concorso offre ai pensionati e ai loro familiari un contributo totale o parziale che vada a coprire il costo di un pacchetto turistico che comprenda vitto, alloggio ed eventuali spese di viaggio comprese nel pacchetto stesso (vi rientrano anche escursioni, gite e attività da svolgere durante il soggiorno vacanza). La vacanza, a discrezione del beneficiario del contributo, potrà svolgersi al mare, in montagna, presso località termali o in luoghi culturali. Anche se il bando è stato pubblicato il 20 marzo, gli interessati potranno trasmettere le domande a partire dalle ore 12.00 del 25 marzo 2024 e non oltre le ore 12,00 del 17 aprile. Chi sono i beneficiari del bonus vacanze Inps 2024 e quali requisiti sono richiesti per avere diritto al contributo?

Bonus vacanze 2024, a chi spetta?



Il titolare del diritto, che è anche beneficiario della prestazione, deve essere:

per la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, il titolare di pensione a carico della Gestione dipendenti pubblici o il pensionato che abbia optato per l’adesione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ai sensi del D.M. 45/2007;

per la Gestione Fondo Postelegrafonici, il titolare di pensione a carico della Gestione predetta.

A poter usufruire, in compagnia del beneficiario, del soggiorno vacanza possono essere:

coniuge convivente;

figlio conviventi disabili gravi ai sensi della Legge 104 del 1992 o invalidi civili al 100% con riconoscimento all’indennità di accompagnamento.

Sia il coniuge che gli eventuali figli disabili devono comparire nell’attestazione Isee del beneficiario del diritto.

Bonus vacanza pensionati, il pacchetto turistico



Il bando di concorso copre parzialmente o totalmente il costo di un pacchetto turistico organizzato da tour operator o agenzie di viaggi scelti dal beneficiario. Lo scopo dei soggiorni deve essere quello di permettere al pensionato di preservare la propria autosufficienza e promuovere la socializzazione. I soggiorni estivi devono essere organizzati in Italia nei mesi che vanno da giugno a ottobre. Per poter fruire del contributo, quindi, non è possibile prenotare direttamente con la struttura ricettiva o scegliere pacchetti vacanze che non rientrano in quanto previsto nel bando.

Bonus vacanze pensionati, a quanto ammonta il contributo

L’importo massimo erogabile è pari a

800 euro in caso di soggiorni di otto giorni e sette notti;

1.400 euro in caso di soggiorni di quindici giorni e quattordici notti.

Per richiedere il beneficio è necessario che il titolare del diritto abbia presentato la DSU per la determinazione dell’Isee ordinario riferita al nucleo familiare in cui egli compare. La domanda può essere presentata anche senza un’attestazione Isee 2024, importante è che la stessa sia disponibile all’Inps per l’acquisizione del valore, entro il 24 aprile 2024, ovvero 7 giorni dopo la data ultima per presentare la domanda di partecipazione.

Come presentare la domanda



La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica accedendo al sito dell’Inps con le proprie credenziali. Una volta autenticati è necessario cercare il servizio “Prestazioni welfare”, accedere al “Portale prestazioni welfare”. Successivamente è necessario cliccare su “Gestione domanda” ed in seguito su “Presentazione domanda” cliccare “utilizza il servizio”. Infine cliccare su “Vai alla prestazione” in corrispondenza di “EstateINPSieme Senior”. Al fine di ricevere le comunicazioni è necessario autorizzare l’INPS all’uso dei contatti nell’area MyINPS. In alternativa è possibile anche cercare direttamente la prestazione “Estate INPSieme senior” cliccando su “Utilizza il servizio”. In sede di domanda il richiedente deve indicare tutti i partecipanti alla vacanza a cui saranno riconosciuti gli stessi contributi valevoli per il richiedente. Anche eventuali accompagnatori, infatti, occuperanno un posto nella relativa graduatoria per la concessione del beneficio (anche se ancora non si sa quanti accompagnatori saranno ammessi alle stesse).

Graduatoria ammessi al bonus vacanze 2024 per pensionati



L’Inps, entro il 17 maggio 2024, renderà note le graduatorie per l’erogazione dei contributi in base al seguente ordine:

graduatoria per soggiorni brevi per ognuna delle Gestioni;

graduatoria per i soggiorni lunghi per ognuna delle Gestioni.

Nello stilare le graduatorie la precedenza assoluta è riconosciuta al richiedente che è disabile grave o del richiedente che abbia nel nucleo un disabile grave che non abbia beneficiato dello stesso contributo negli anni 2022 e 2023. Successivamente la precedenza spetta a chi non ha beneficiato della prestazione nel 2022 e nel 2023 e solo dopo la precedenza spetta a richiedenti disabili gravi o che abbiano nel nucleo disabili gravi che abbiano beneficiato del contributo nel 2022 e nel 2023. Fatte salve le precedenze già elencate, in graduatoria poi vengono inseriti i richiedenti che hanno già beneficiato del contributo nei due anni precedenti. In tutti i casi la graduatoria è redatta sui valori dell’Isee dando sempre precedenza a chi ha un valore più basso. Se anche in questo caso si verifica una parità di posizione ha precedenza il richiedente con età maggiore.

