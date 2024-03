Concorso Ministero della Giustizia per 33 posti a tempo indeterminato: ecco come candidarsi

Sarà possibile inviare la domanda di partecipazione entro e non oltre giovedì 4 Aprile 2024 (ore 23:59)

Il Ministero della Giustizia ha aperto un concorso per l’assunzione di 33 Assistenti Amministrativi a tempo pieno e indeterminato, riservati a persone con disabilità e diplomati. I posti sono distribuiti in varie sedi, tra cui Roma, Napoli, Torino e molte altre città. Sarà possibile inviare la domanda di partecipazione entro e non oltre giovedì 4 Aprile 2024 (ore 23:59).

Ministero della Giustizia, suddivisione dei posti

Sono 33 posti, suddivisi tra le seguenti sedi:

– Bari: 1 posto;

– Bologna: 2 posti;

– Caltanissetta: 2 posti;

– Catanzaro: 2 posti;

– Como: 1 posto;

– Milano: 2 posti;

– Napoli: 4 posti;

– Palermo: 1 posto;

– Pistoia: 1 posto;

– Roma: 9 posti;

– Salerno: 1 posto;

– Sassari: 1 posto;

– Torino: 3 posti;

– Trapani: 1 posto;

– Venezia: 1 posto;

– Vicenza: 1 posto

Ministero della Giustizia, come si articola il concorso

Il concorso è espletato in una singola prova scritta selettiva, che consiste nella risoluzione di quaranta quesiti con risposta a scelta multipla. I quesiti, di cui una parte composta da dieci volti a verificare la conoscenza della lingua inglese e delle tecnologie informatiche, sono composti da trenta sulle seguenti materie:

Assetti organizzativi e competenze del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;

Elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione;

Elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento al procedimento amministrativo (legge n. 241/90 e ss.mm.ii.) e al diritto di accesso agli atti;

Elementi di diritto costituzionale, con particolare riferimento alle fonti del diritto e agli organi dello Stato.

Ministero della Giustizia, come inoltrare la domanda per il concorso

La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta ed inviata tramite PEC all’indirizzo prot.dgmc@giustiziacert.it compilando l’apposito modulo. Per poter partecipare è necessario possedere una PEC intestata a te. È consigliata inoltre una attenta lettura del bando.

