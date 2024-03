Concorso Università Roma Tre 2024, 19 posti a tempo indeterminato per diplomati e laureati

I candidati interessati a partecipare a queste selezioni pubbliche hanno tempo fino al 29 marzo 2024 per presentare la loro domanda di ammissione

L’Università Roma Tre ha annunciato l’apertura di tre distinti concorsi per il 2024, con l’obiettivo di reclutare talenti per un totale di 19 posizioni lavorative disponibili a tempo indeterminato. Si tratta di un’opportunità sia per diplomati che per laureati. I concorsi sono indirizzati alla selezione di Tecnologi, Funzionari e Collaboratori per impieghi sia a tempo determinato che indeterminato, all’interno dei vari Dipartimenti dell’Università Roma Tre.

I candidati interessati a partecipare a queste selezioni pubbliche hanno tempo fino al 29 marzo 2024 per presentare la loro domanda di ammissione. Questa è un’opportunità imperdibile per chi aspira a contribuire al successo e alla crescita di una delle più prestigiose istituzioni accademiche del Lazio, entrando a far parte del team dell’Università Roma Tre.

Concorso Università Roma Tre, i profili ricercati

I posti sono cosi suddivisi:

– 1 posto tecnologo;

– 10 Collaboratori amministrativi;

– 8 Funzionari amministrativi.

Concorso Università Roma Tre, i requisiti richiesti

Per il profilo da Tecnologo è necessario possedere:

– Laurea Magistrale o Laurea Specialistica o Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento equiparati in una delle seguenti classi:

– Scienze della Natura;

– Biologia;

– Scienze e tecnologie forestali ed ambientali;

– Scienze e tecnologie per l’ambiente e i territori.

Concorso Università Roma Tre, le prove da affrontare

I concorsi predono:

– eventuale preselettiva:

– prova scritta;

– prova orale.

Concorso Università Roma Tre, come presentare domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica, attraverso il Portale inPA collegandosi al link presente in queste pagine:

– funzionari amministrativi, pagina di candidatura;

– collaboratori amministrativi, pagina di candidatura.

Mentre per il profilo da tecnologo la domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo, indicando nell’oggetto “Domanda concorso pubblico Cod. id. TECNO1DSCI24”.

La trasmissione deve avvenire, pena l’esclusione, da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale e accreditata del candidato.

Per poter partecipare dovrai possedere:

– lo SPID;

– una PEC intestata a te

