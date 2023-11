Bonus veicoli sicuri, tempo fino al 31 dicembre per avere il rimborso sulla revisione

Tempo fino al 31 dicembre per accedere al Bonus veicoli sicuri. Ecco di cosa si tratta e cosa bisogna fare per averlo.

C’è tempo fino al 31 dicembre 2023 per ottenere il Bonus veicoli sicuri, l’agevolazione pensata per recuperare parte delle spese sostenute dai proprietari delle vetture che sono state sottoposte alle revisione nel corso del 2023.

Bonus veicoli sicuri, cos’è

La misura era stata introdotta nel 2021 ed è stata prorogata anche per il 2023 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La legge stabilisce un determinato costo per revisione del veicolo. Dal 1° novembre il prezzo è aumentato di 9,95 euro, al netto dell’Iva e delle altre spese.

A questo proposito, è stato introdotto questo incentivo per andare a coprire la spesa. Annualmente, il Governo ha stanziato 4 milioni di euro per ogni anno in cui è possibile ottenere il Bonus veicoli sicuri.

Bonus veicoli sicuri, i requisiti

I requisiti per accedere al bonus revisione, in scadenza a fine anno:

il richiedente deve essere il primo o l’unico intestatario del veicolo;

il veicolo deve rientrare nelle seguenti categorie: auto fino a 35 quintali, motoveicoli e ciclomotori, minibus fino a 15 posti.

Dalle ore 9 del 3 aprile 2023 è possibile richiedere esclusivamente il contributo per le revisioni effettuate nel corso del 2023.

Bonus veicoli sicuri, come fare domanda

Per presentare la domanda e ottenere il bonus revisione auto e moto 2023, in scadenza il 31 dicembre, esiste un portale telematico messo a disposizione dei cittadini (https://www.bonusveicolisicuri.it/)

Nel modulo disponibile nella piattaforma – accessibile tramite SPID, CIE o CNS – il richiedente dovrà inserire le seguenti informazioni: