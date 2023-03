Bonus verde 2023, agevolazioni per la cura di giardini e terrazze: come fare domanda

Prorogato il Bonus verde 2023 per gli investimenti da sostenere per la cura del giardino di casa. Ecco come funziona e come richiederlo.

Sono numerosi i cittadini che dispongono di terrazzi e balconi trasformati in gradevoli giardini. Non sempre, però, è possibile dedicare a questi piccoli spazi verdi le cure che meriterebbero a causa delle spese che è necessario sostenere.

Un aiuto, in tal senso, arriva dal Bonus verde 2023 che permettere la copertura di quegli investimenti utili per la gestione degli spazi di casa dove la natura riesce a trovare un proprio “sfogo”. La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato la misura che era stata introdotta dalla Manovra 2018 fino all’anno 2024. Ma in cosa consiste il Bonus verde e quali sono i requisiti per accedervi? Scopriamolo insieme.

Bonus verde 2023, cos’è

Così come definito dall’Agenzia delle Entrate, il Bonus verde 2023 è un’agevolazione consistente in una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per la “sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi” e “la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili”.

Bonus verde 2023, gli importi previsti

Sono ammesse all’agevolazione anche quelle spese che riguardano la progettazione e la manutenzione se connesse all’esecuzione di questi interventi.

La detrazione promessa dal Bonus verde 2023 va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5mila euro per unità immobiliare a uso abitativo. In soldoni, la detrazione massima che è possibile applicare è di 1.800 per immobile, pari al 36% di 5mila euro.

Bonus verde 2023, beneficiari

Ad avere diritto all’erogazione del Bonus sono tutti quei soggetti che posseggono o detengono, “sulla base di un titolo idoneo”, l’immobile dove devono essere effettuati gli interventi e che hanno affrontato le spese. Sono consentite anche “le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5mila euro per unità immobiliare a uso abitativo.

“In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi”.

Bonus verde 2023, spese non ammissibili

Non sono ammissibili, invece, detrazioni per le spese sostenute per:

la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo nei termini sopra indicati

i lavori in economia.

Foto di Anja da Pixabay