Borgo dei borghi 2023, la Sicilia al terzo posto con Salemi

Salemi si classifica al terzo posto nel concorso nazionale il Borgo dei borghi. A vincere la decima edizione è stato Ronciglione nel Lazio, mentre al secondo posto si è classificato Sant’Antioco in Sardegna.

Nella finale di ieri sera, in onda su Rai3 e condotta da Camila Raznovich, il Comune in provincia di Trapani, unico comune siciliano a partecipare alla gara, ha ottenuto il podio.

La gara per il Borgo dei Borghi 2023 si è conclusa con un onorevole terzo posto per Salemi. Essere il terzo Borgo più bello d’Italia rappresenta un ottimo risultato, del quale andiamo orgogliosi.

Grazie a tutti coloro che hanno sostenuto Salemi votando e grazie ai tanti testimonial che hanno appoggiato la nostra candidatura. Complimenti al Comune di Ronciglione, che ha vinto il contest che ha avuto il pregio di fare mostrare le bellezze del nostro Paese.

A noi resta la grande soddisfazione di avere fatto conoscere il nome di Salemi in tutta Italia e di essere stati protagonisti di una grande vetrina promozionale sulla terza rete Rai: un fattore che in passato ha portato a un forte aumento di visitatori per i Borghi che si sono piazzati sul podio nelle scorse edizioni, e lo stesso ci attendiamo a Salemi per l’estate che si sta avvicinando a grandi passi.

Siamo fortemente consapevoli di essere sulla strada giusta: quella della valorizzazione delle bellezze architettoniche e della nostra storia. Un percorso partito da lontano, proprio con l’ingresso nell’elenco dei Borghi più belli d’Italia, e che in questi anni è andato avanti con azioni concrete. Continueremo a lavorare in questa direzione, perché crediamo nelle potenzialità del nostro territorio”.