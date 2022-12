Boris Becker rilasciato dal carcere, sarà estradato in Germania

L'ex tennista tedesco scontava una condanna per bancarotta fraudolenta che prevedeva la detenzione per un periodo minimo di 15 mesi

Boris Becker è stato rilasciato dal carcere di Londra in cui si trovava da oltre otto mesi e sarà estradato in Germania. A dare la notizia i media inglesi. Becker scontava una condanna per bancarotta fraudolenta che prevedeva la detenzione per un periodo minimo di 15 mesi, ma ha beneficiato di uno schema fast-track, che prevede l’estradizione nel Paese d’origine se determinate condizioni vengono soddisfatte.

Vincitore di 6 prove Grande Slam

Il vincitore di 6 prove del Grande Slam, 55 anni, era detenuto dallo scorso aprile nel penitenziario di Huntercombe, nell’Oxfordshire. Becker era stato condannato a due anni e mezzo di prigione (con un minimo di 15 mesi da scontare) per bancarotta fraudolenta lo scorso 8 aprile, essendo stato giudicato colpevole dalla Southwark Crown Court di quattro dei 24 reati a lui contestati nel processo per fallimento dichiarato nel 2017 e relativo a un debito insoluto di circa 60 milioni di euro contratto con l’istituto bancario Arbuthnot Latham.