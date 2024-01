Le scippa borsa con 4mila euro e fugge: ladro in azione nell’agrigentino

Avviate le indagini conl'ausilio delle immagini delle videocamere presenti in zona.

Entra in azione in via Ninni Cassarà a Canicattì mentre la donna stava parcheggiando l’auto. Un borseggiatore, lesto, le sottrae la borsa che conteneva 4mila euro in contanti più effetti personali e documenti.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

La dinamica

Stando a una prima ricostruzione fornita dalle forze dell’ordine tutto si è svolto molto rapidamente. L’uomo ha aperto lo sportello all’improvviso terrorizzando la donna e poi fuggendo via. La vittima è un’impiegata di 60 anni. Sotto choc ha raccontato tutto ai militari. Avviate le indagini conl’ausilio delle immagini delle videocamere presenti in zona.