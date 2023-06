Salvatore Borsellino: “Basta sosta selvaggia, Giardino della Memoria in via D’Amelio”

Su Change.org è stata lanciata una raccolta firme da Salvatore Borsellino per realizzare in via D'Amelio un Giardino della Memoria.

Il 21 giugno 2023 Salvatore Borsellino ha lanciato ufficialmente una petizione per la realizzazione di un Giardino della Memoria, in onore di Paolo Borsellino, in via D’Amelio. La petizione è stata lanciata dal fratello per combattere soprattutto lo scempio generato dalla sosta selvaggia in quel punto, che dovrebbe essere invece un luogo di raccoglimento e di memoria.

La raccolta firme è su Change.org.

Salvatore Borsellino ha accompagnato la petizione per il fratello vittima di mafia con una nota dalla quale si legge: “Quell’ulivo oggi è meta del pellegrinaggio delle tante persone che da ogni parte d’Italia e del mondo si recano in quel luogo e si raccolgono in meditazione, ma oggi come allora, la strada è sempre ingombra di macchine che lo circondano e lo soffocano. Ogni mattina, appena accendo il computer, la prima cosa che faccio è collegarmi alla telecamera che dal Castello Utveggio inquadra quell’ulivo e ogni mattina mi si stringe il cuore a vederlo circondato dalle macchine che anche in sosta selvaggia, al centro della strada, nonostante le strisce che dovrebbero indicare il divieto, riempiono quella strada.”.

Come nasce l’idea del Giardino della Memoria in via D’Amelio

“E ogni mattina mi torna in mente quel 19 luglio e quel divieto di sosta che allora non c’era e che oggi è come se non ci fosse perché continua a non essere rispettato. Mi è nato allora dentro un sogno, che quello che oggi è soltanto un posteggio di auto possa diventare finalmente un Giardino della Memoria dove le centinaia di persone che ogni giorno, a tutte le ore del giorno, vengono davanti a quell’albero, possano sostare in raccoglimento, magari sedendosi a riposare su delle panchine che lo circondino delle aiuole che lo delimitino, senza doversi districare in mezzo alle auto, facendo ritornare quel luogo quello che è e che deve essere, un luogo sacro e non soltanto un posteggio per le auto“.

La raccolta firme lanciata alcuni giorni fa sta riscuotendo un buon successo, infatti ha già registrato più di cinquantacinquemila sottoscrizioni sino ad oggi.