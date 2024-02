Bosco Littorio: il Museo della Nave è quasi pronto

Procedono anche i lavori di ristrutturazione del Museo regionale. Il sindaco di Gela e gli assessori Incardona e Costa hanno visitato il sito. Il primo cittadino Greco: “Rilancio di un patrimonio inestimabile”

GELA – Il sogno di avere la nave greca in bella vista nel suo museo, sta per diventare realtà. I lavori edili sono finiti e i primi arredi sono arrivati. Il restauro del relitto è finito da un pezzo e la nave è già stata ammirata a Forlì 4 anni fa e a Gela nell’estate 2022, nell’ambito della mostra di Ulisse itinerante.

Lavori del Museo di Bosco Littorio quasi ultimati

I lavori di completamento del museo della nave greca di Bosco Littorio procedono spediti e, fra qualche mese, Gela avrà i suoi siti archeologici operativi. A cominciare dal nuovo museo della Nave e dalla ristrutturazione del Museo regionale. Il sindaco di Gela Lucio Greco insieme agli assessori Salvatore Incardona e Ugo Costa e con la presenza della commissione consiliare Sport Turismo e Spettacolo, hanno effettuato un sopralluogo sia all’interno del museo che ospiterà il relitto greco che al Museo regionale.

Il Museo della Nave finanziato dalla Regione siciliana

Il progetto per la realizzazione del museo della Triremi greca del V secolo a.C., che è stato finanziato dalla Regione nel 2014 per oltre cinque milioni di euro, è redatto e coordinato dalla soprintendente Daniela Vullo, che ha fatto da “Cicerone” alla delegazione guidata dal primo cittadino. La dirigente ha spiegato ogni dettaglio sulle operazioni relative al posizionamento del prezioso relitto rinvenuto nello specchio d’acqua di contrada Bulala nel 1988. “Il Museo ricorda la forma di una nave – ha detto – per mantenere il progetto in linea con il tema”.

Il gruppo dirigenziale ha visitato il grande padiglione, ubicato all’interno del Parco archeologico di Bosco Littorio, in occasione della mostra “Ulisse in Sicilia, i luoghi del mito” che è stata inaugurata il 22 luglio 2022 e chiusa definitivamente il 15 gennaio 2023 con un bilancio di quasi 50 mila visitatori. Presente al sopralluogo il direttore del parco archeologico Luigi Maria Gattuso: “Nel cantiere del museo regionale – ha detto Gattuso – i lavori procedono spediti”.

“Ringrazio l’assessore regionale ai Beni Culturali, Francesco Scarpinato che ha accolto la mia richiesta – ha detto il sindaco – anche se mi rammarico per la sua assenza. Ringrazio altresì il Direttore del parco e la Soprintendente per la loro disponibilità. Abbiamo constatato che i lavori edili sono ultimati e ci sono i primi arredi. Speriamo che in tempi strettissimi si possa inaugurare questa struttura che custodisce un reperto unico al mondo”.

“La nave greca – ha proseguito Greco – rappresenterà, insieme al museo ed al completamento del secondo tratto del lungomare, una serie di attrattive per il rilancio turistico ed archeologico di un patrimonio inestimabile su cui abbiamo puntato tantissimo. Le 50 mila presenze alla mostra del mito di Ulisse dimostrano quanto sia grande l’appeal”.

La nave greca recuperata nei fondali di Bulala

La nave greca arcaica fu recuperata durante le campagne di scavo tra il 2003 ed il 2009 nei fondali marini di Bulala. Il relitto – dopo il restauro dei legni eseguito nel laboratorio di Portsmouth, in Gran Bretagna, – è attualmente ospitato all’interno di casse lignee nel museo archeologico regionale. Dovrà poi essere trasferito nelle nuove sale. Previsti un grande salone espositivo, una sala ristoro, delle sale riunioni, gli uffici amministrativi, una biblioteca e percorsi multimediali.

Va completata l’area esterna

Adesso va completata l’area esterna. La realtà virtuale consentirà di “entrare” nella vita dell’emporio greco, le cui strutture superstiti si trovano all’interno del sito di Bosco Littorio e dove, presumibilmente, era diretta l’imbarcazione. Video emozionali nei led wall racconteranno ai visitatori le vicende legate al recupero del relitto e all’ipotizzato naufragio.