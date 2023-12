All’ennesimo tradimento lei si vendica: taglia il pene del marito e lo getta nel wc

Il marito, di 39 anni, è stato ricoverato in ospedale ed è indagato per abusi su minore

Una vicenda raccapricciante che più splatter non si può. Giunge dal Brasile, precisamente dalla città di Atibaia, a 65 km da San Paolo, dove la vendetta consumata da una donna nei confronti del marito fedigrafo è stata terribile. Stanca dell’ennesimo tradimento, gli ha tagliato il pene gettandolo nel wc e scattando pure una foto. Infine, senza troppi scrupoli è andata a costituirsi alla polizia. A riportare la notizia è il portale brasiliano Universo Online (Uol). Protagonista della storia una donna di 34 anni che ha scoperto il tradimento del marito con cui era sposata da due anni.

La dinamica

Stando a quanto riferito dalla donna, la sua furia è scaturita nel giorno del compleanno del marito, quando lui l’avrebbe tradita con la nipote di 15 anni. Organizzare la vendetta non le è stato neanche tanto complicato. Le è bastato fingere di volere un rapporto sessuale con l’uomo e, con la scusa di legargli le mani, ha preso un rasoio e gli ha amputato il pene. Dopodichè, per disfarsene, ha pensato bene di gettarlo nel wc e tirare lo sciacquone.

L’accortezza

Incredibile le spiegazioni date alle forze dell’ordine per avere unsato questa sorta “accortezza”. Informatasi che, se recuperato, il pene si sarebbe potuto riattaccare, ecco la decisione di farne sparire per sempre le tracce, non prima però di averlo fotografato. Il marito, di 39 anni, è stato ricoverato in ospedale. Il suo stato di salute non si conosce e non è chiaro se sarà indagato per aver avuto rapporti sessuali con la nipote minorenne.