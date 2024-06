Brescia, treno bloccato per un guasto elettrico: buio e paura per i passeggeri

Sono numerose anche le testimonianze e le segnalazioni arrivate durante il blocco del treno: "Siamo al buio da allora, senza aria condizionata e il caldo aumenta sempre piu'" - ha rivelato un passeggero

Circa quattro ore bloccati su un treno Frecciarossa. Questo quanto accaduto e diversi viaggiatori sulla linea Venezia-Milano, all’altezza di Brescia. A causa di un guasto tecnico del treno, infatti, il mezzo si è bloccato causando anche l’interruzione dell’energia elettrica a bordo.

Sono stati ovviamente diversi i disagi per i passeggeri coinvolti in questo imprevisto, rimasti fino a notte al buio, senza aria condizionata e senza elettricità. Intorno alla mezzanotte la svolta, con i viaggiatori che sono stati soccorsi da un altro convoglio.

Frecciarossa bloccato per quattro ore: le testimonianze

Sono numerose anche le testimonianze e le segnalazioni arrivate durante il blocco del treno: “Siamo al buio da allora, senza aria condizionata e il caldo aumenta sempre piu'” – ha rivelato un passeggero bloccato a bordo del Frecciarossa lungo la Venezia-Milano. “Ci hanno dato acqua e snack, ma non possiamo scendere dal treno, ne’ aprire le porte per far passare un po’ d’aria” – ha raccontato un altro al Tgr Lombardia.